Televizyonu işte böyle temizlemek gerekiyor! Çizikleri yok etmek için...

Peki, televizyon detaylı şekilde nasıl temizlenir? Televizyon temizliği sırasında hangi çeşit bez kullanılmalı? Hangi temizlik ürünleri ile televizyon temizlenir ya da temizlenmez? Bunların hepsi de önemli oldukça önemli detaylar. Aksi halde yanlış bir ürün kullanarak ya da uygulama yaparak televizyonunuzun arızalanmasına bile neden olabilirsiniz. İşte birçok pratik yöntemle televizyon temizliğinin aşamaları...

1. İŞE ÇİZİKLERDEN KURTULARAK BAŞLAYIN!

İlk adım tabii ki huzur kaçıran ekran çiziklerinden kurtulmak! Televizyonunuzun kirli görünmesi, çoğu zaman çiziklerden kaynaklanıyor olabilir. Vazelinin çizikleri azaltan bir etkisi olduğunu söylesek şaşırır mıydınız?

İstenmeyen ekran çizikleri televizyon için kesinlikle kaçınılmaz olan bir durumdur.

Bu çizikleri yok etmek ise gerçekten mümkün!

Çiziklerin yer aldığı kısımlara dairesel hareketlerle birlikte vazelin uygulayın ve bezle beraber iyice ovalayın.

Çizikler tamamen yok olmasa bile görünürlükleri azalmış olacak.

2. TEMİZLİK YAPARKEN HER ZAMAN MİKROFİBER BEZ KULLANIN!

Birçok kişi genelde televizyon silerken kullanılmayan bez ve tişörtleri tercih ediyor, fakat bu tamamen yanlış bir şey! Mikrofiber bezler, bütün yüzeyleri derinlemesine temizleme konusunda en büyük yardımcı oluyor. Normal bezlere göre çok daha pratik bir kullanım sunuyor. Mutlaka bir mikrofiber bez edinmelisiniz.

Temizliğe başlamadan evvel televizyonu kapatın ve fişini çekin. Aksi halde tehlikeli durumlar yaşanabilir, buna mahal vermemelisiniz.

Daha sonra nemli bir mikrofiber bez yardımı ile televizyonunuzu silin.

Havlu, tuvalet kağıdı gibi ürünler televizyon ekranını kolayca çizer, bu yüzden temizlik yaparken bunları da asla kullanmayın.

Televizyonunuzu mikrofiber bezle dilerseniz her gün silebilirsiniz. Hiçbir zararı olmaz.

3. TELEVİZYONUNUZU SİRKELİ SU KARIŞIMI İLE TEMİZLEYİN!

Hem sağlık hem de temizlik konusunda sirke kesinlikle 1 numara! Biraz su ve sirkenin çözemeyeceği sorun yok diyebiliriz. Bu ikili, kirli televizyonlarla da savaşıyor!