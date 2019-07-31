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TEM'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:25 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeleri mevkinde kontrolden çıkan otomobil, bir kamyona çarptıktan sonra yolcu otobüsünün önüne düştü. Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarırken trafikte yoğunluk meydana geldi.

TEM'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

Kaza, TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkinde Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HM 0553 plakalı otomobilin sürücüsü sapaktan TEM'e bağlandığında aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti.İlk önce 01 BB 846 plakalı kamyona çarpan otomobil, ardından şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsün önüne düştü.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Yol kenarına savrulan araçta sıkışan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan sürücü, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Bölgede oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
TEM trafik kazası

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