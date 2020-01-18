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  4. TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

TEM otoyolunda hızla ilerleyen bir otomobil, duramayınca zincirlemeye kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. Edirne istikametinde trafik kilitlendi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu İSTOÇ yönünde Yüzyıl Köprüsü altında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun trafiğin olduğu bölgede hızla seyir halinde olan otomobil sürücüsü, duramayınca önce refüjdeki taşa sonra da otomobile arkadan çarptı. Bir başka otomobil de önündeki otomobile, diğer otomobil de Adana Seyhan'dan gelen ve Seyhan Belediyesi Hentbol takımını taşıyan midibüse çarptı.

Dört aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olan otomobil, refüje de çarpmasının etkisiyle yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, TEM otoyolunda 2 şerit trafiğe kapandı. Olay yerine gelen çekici ile yan yatan otomobil çekildi. Kazaya karışan iki otomobil de sürücüleri tarafından emniyet şeridine itilerek yoldan çekildi. Kaza nedeniyle yola savrulan parçaların temizlenmesi sırasında TEM otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe tamamen kapatıldı. Araçların ve otoyoldaki araç parçalarının temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

"MAÇA GİDİYORDUK"

Burhan Solmaz, “Maça gidiyorduk biz. Seyir halindeyken, köprünün altından geçerken biz köprü üstümüze çöktü sandık. Bir baktık arkamızdan 4 tane araç zincirleme gelip bize çarptı. Bizi mağdur ettiler. Adana’dan geliyorduk. Maça gidiyorduk" dedi.
Ali Adıkyeke de, “Çok süratliydi. Önünde 5-6 kilometre hızla giderken 100-110 kilometre hızla gelip çarpıyor. İyi ki can kaybı. Bu kadar ucuz mu can. Biz Adana’dan geldik. Hentbol takımının maçları vardı. Kura çekimine gidiyorduk. 14 tane çocuk var. Çocukların hepsi şok. İstanbul’a ilk kez geliyoruz böyle bir şeyle karşılaştık onda da" diye konuştu. (DHA)

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