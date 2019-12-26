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  4. TEM’de aracından inen sürücüsün ölümüne neden olan tır şoförü tutuklandı

TEM’de aracından inen sürücüsün ölümüne neden olan tır şoförü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 19:31 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu’nda oto kurtarıcının arkasına bağlı otomobil yüklü römorkun patlayan lastiğini kontrol etmek için aracından inen sürücüye çarparak ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı.Kaza, dün gece saatlerinde Sakarya’nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu Sapanca Gişeleri mevkisinde meydana geldi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu’nda oto kurtarıcının arkasına bağlı otomobil yüklü römorkun patlayan lastiğini kontrol etmek için aracından inen sürücüye çarparak ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Sakarya’nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu Sapanca Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Cılız (32) 33 CVN 24 plakalı özel bir firmaya ait oto kurtarıcısı ile İstanbul’dan aldığı bir minibüs ve otomobili Mersin’e götürmek için yola çıktı. TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Enes Cılız, çekiciye bağlı otomobil yüklü römorkun tekerinin patladığını fark etti. Cılız, patlayan lastiği kontrol etmek için aracı durdurdu. Araçtan inen Enes Cılız’a aynı yönden hızla gelen N.İ. yönetimindeki 34 PG 426 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile Enes Cılız metrelerce sürüklenirken, tır demir bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Cılız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Cılız hayata döndürülemedi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazanın yaşandığı şeridi trafiğe kapattı. Ekipler alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cılız’ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Tır sürücüsü N.İ. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından N.İ. Sapanca Adliyesine sevk edildi. Adliyede verdiği ifade sonrasında hakim karşısına çıkartılan N.İ.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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