HABER

Temel Karamollaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 22:01 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İstiklalimizin emperyalizmin kıskacına düştüğü bir dönemde, 'Ya istiklal ya ölüm!' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlatılan bağımsızlık mücadelemiz coğrafyamızda emelleri olan emperyalizmin planlarını topyekün bozmuştur." ifadesini kullandı.

Temel Karamollaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Karamollaoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Türk milletinin Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesine vurgu yapan Karamollaoğlu, "İstiklalimizin emperyalizmin kıskacına düştüğü bir dönemde, 'Ya istiklal ya ölüm!' diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlatılan bağımsızlık mücadelemiz coğrafyamızda emelleri olan emperyalizmin planlarını topyekün bozmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin bağımsızlık konusundaki vazgeçilmez kararlılığını arkasına alarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu ve milli mücadele hareketi ile milletin esarete boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğinin altını çizdi. Karamollaoğlu şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki bugün dünyaya hakim olan açlık, sefalet, kan ve gözyaşına son verecek iradeyi yine milletimiz ortaya koyacaktır. Bundan bir asır evvel şartların bütün olumsuzluğuna rağmen milletimiz adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Aziz milletimiz bugün de insanlık için bunu başarabilecek azim ve kararlılığa sahiptir."

Karamollaoğlu mesajında, "Vefatının 80. sene-i devriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bu vatan için canını vermiş bütün şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadesine yer verdi.

PARTNERŞaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"Şaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"
Rektör Şafak Ertan Çomaklı’nın 10 Kasım mesajıRektör Şafak Ertan Çomaklı’nın 10 Kasım mesajı
Karabük protokolünden 10 Kasım mesajıKarabük protokolünden 10 Kasım mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 Kasım 10 Kasım Atatürk Haftası mesajı temel karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 10 Kasım mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 10 Kasım mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan 10 Kasım mesajı

Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal'dan 10 Kasım mesajı

Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal'dan 10 Kasım mesajı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ten 10 Kasım mesajı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ten 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.