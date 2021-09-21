Temel Reis lakaplı kafes dövüşcüsü ölümle burun buruna: Bu kâbustan uyanmak istiyorum

Sahte kol kaslarıyla gündeme gelen Kirill Tereshin adındaki Rus ameliyat olmasına rağmen kollarına enjekte ettiği kimyasallar yüzünden ölebileceği konusunda uyarılıyor.

Kol ön ve arka kaslarını şişirmek için kas içlerine kimyasal bir madde enjekte eden Kirill, 20 yaşındayken 'kendi aptallığı yüzünden' kollarını büyüttüğünü söylüyor.

East2West News'e konuşan doktor Dmitry Melnikov, ''Bu durumda komplikasyon riski çok yüksek, vücutta uzun süre kalan toksik madde böbrekleri komplike hale getirebilir ve bu da ölüme yol açabilir'' dedi.

''ZEHİRLİ MADDE BENİ ÖLDÜREBİLİR''

Instagram'da 310.000 takipçisi olan sahte kaslara sahip olan genç, ''Yakında çok karmaşık, zor bir üçüncü ameliyat olacağım. Nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. 20 yaşındayken kendi aptallığım yüzünden kollarımı şişirdim. Sonuçlarını düşünemedim. İmplantların neden olduğu sorunlar gelişmeye başladı ve ameliyatlar geçirmeme rağmen hala risk altındayım. Vücuttaki zehirli maddenin ölümüme yol açabileceği söyleniyor. Bu kabustan kurtulmak istiyorum. Çok korkuyorum. Bunu daha önce düşünmeliydim, biliyorum. Kendimi suçluyorum, suçlu olduğumu biliyorum'' şeklinde konuşuyor.





