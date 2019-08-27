Temizlediği tüfek ateş aldı, karnından vurulan kardeşi yaralandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, İbrahim Serhat Ordu'nun temizlediği av tüfeğinin kazara ateş almasıyla kardeşi Abdulkadir Ordu, karnından vuruldu. Ağır yaralanan Ordu, ameliyat edilirken, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde, Siverek- Şanlıurfa yolundaki sanayi sitesinde meydana geldi. Bekçilik yapan İbrahim Serhat Ordu, iddiaya göre, kendisine ait ruhsatlı av tüfeğini temizlemeye başladı. Bu sırada kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, kardeşi Abdulkadir Ordu'nun karnına isabet etti. Ağır yaralanan Ordu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Ordu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ağabey İbrahim Serhat Ordu ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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