Temizlemesi kolay, derinlemesine ev temizliği yapanların tercihi en iyi su filtreli süpürge çeşitleri

Gelişen teknoloji, her üründe olduğu gibi elektrikli süpürgelerin de özelliklerinin artmasına ve dolayısıyla hayatımızın kolaylaşmasına imkân tanıyor. Tabii bütün bu olumlu gelişmelerin yanı sıra artan çeşitlilik de karar vermemizi bir o kadar zorlaştırıyor. Bu nedenle su filtreli elektrik süpürgesi almadan evvel çok iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor. Merak etmeyin! Biz ihtiyaç duyacağınız bütün özellikleri göz önünde bulundurarak su filtreli elektrik süpürgesi modellerini bir araya topladık. Böylece saatlerce araştırmaya gerek duymadan aradığınız özellikteki ürünlere linklerinden kolayca erişebilir, ihtiyacınıza uygun su filtreli süpürge modeline hızlıca karar verebilirsiniz.

1. "Su filtreli süpürge ile halı yıkanır mı?" demeyin! Arnica ile yıkanır

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Halı üzerindeki lekeleri çıkarmak için saatlerce çaba sarf etmekten yoruldunuz mu? Eğer öyleyse halı gözeneklerine yerleşen kiri ve tozu hiç uğraşmadan çıkarmanızı sağlayacak harika bir önerimiz var: Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi. En iyi su filtreli süpürge çeşitlerinden biri olan bu model, süpürdüğünüz tozların havaya tekrar karışmasını engellemekle kalmaz, Hepa 13 filtresinin de içine hapseder. Süpürgenin dar uçlu borusu ile köşelerde kalan tozları bile kolaylıkla alabilirsiniz. Özel halı şampuanıyla sunulan halı yıkama makinesinin köşe takımlarınızı ve perdelerinizi kolayca süpürebileceğiniz bir de aparatı var.

Derinlemesine temizlik sağlayan Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi için burayı ziyaret edebilirsiniz.

2. Pratik park pozisyonlu bir süpürgeye ne dersiniz?

Temizlik yaparken ansınız çalan bir kapı ya da telefon nedeniyle süpürgenin borusunu nereye koyacağımızı şaşırır, çareyi yere eğilmekte buluruz. Aynı hareketi birkaç defa tekrarlamamız, şiddetli bel ağrısına neden olabilir. Bu satırları okurken "Tam da ben." diyorsanız size pratik park pozisyonlu Karcher DS 6 Islak/Kuru Elektrikli Süpürge modelini önerebiliriz. Süpürgenin borusunu, gövde kısmına eğilmeden oturtabileceğiniz aparatı sayesinde bel ağrısı yaşamadan odaları süpürebilir, dahası süpürgeyi evinizin her köşesine rahatlıkla sığdırabilirsiniz. %99,5 oranında tozsuz hava çıkışı sağlayan Karcher, en iyi sulu süpürge markası olarak muadillerine kıyasla yaşam alanınızda daha taze ve ferah bir atmosfer yaratır.

Hem toz bırakmayan hem yer kaplamayan Karcher DS 6 Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge modeli için buraya göz atabilirsiniz.

3. Patili dostu olanları buraya alabilir miyiz?

Sevimli küçük dostlarınız varsa su filtreli süpürgeniz sadece tozlar için değil, kedi ve köpek tüyü için de yeterli güçte olmalı. Sulu elektrikli süpürgeler arasında kalitesiyle fark yaratan Fakir Hygien 2600 H2O Islak Kuru Su Filtreli Vakum Süpürgesi, her iki özelliğe de sahip! Hem havadaki toz bileşenlerini 0.03 mikron'a kadar alır hem eşyalarınızda ve halılarınızda tüy bırakmaz. Eco Power motor teknolojisiyle enerji tüketimini en aza indirip tasarruf etmenizi sağlar. Çelik hortumlu tasarımıyla üst düzey dayanıklılık sunar. Böylece uzun ömürlü bir kullanım olanağına sahip olabilirsiniz.

Siz de ideal temizlik performansı sunan Fakir Hygien 2600 H2O Islak Kuru Su Filtreli Vakum Süpürgesi'ne ulaşmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

4. Alerjik bünye dostu bir su filtreli elektrik süpürgesi!

Polenlere, ev tozu akarlarına ve diğer toz parçacıklarına karşı güçlü bir koruma kalkanı sağlayacak bir süpürge arıyorsanız sizi Thomas Allergy & Family Su Filtreli Elektrikli Süpürge ile tanıştırmak isteriz. "1700 Watt motor gücündeki bu su filtreli süpürge nasıl kullanılır ya da verimli mi ki?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Merak etmeyin! Yenilikçi püskürtme basınç sistemli bu model; bırakın yüzeyleri, havada bile en ufak toz partikülü bırakmaz. Ayrıca kullanma talimatında belirtildiği şekilde kolayca çalışan bir sisteme sahip. Bu model, astım hastalarına ve alerjik bünyelere uygun su filtreli süpürge tavsiyesi istenildiğinde sağladığı temiz hava ortamı nedeniyle ilk önerilenler arasında yer alır.

Alerjik bir bünyeniz varsa Thomas Allergy & Family Su Filtreli Elektrikli Süpürge için burayı inceleyebilirsiniz.

5. Çok amaçlı kullanım için Fantom Robotix Su Filtreli Halı Yıkama Robotu

Lekelenen halı ve koltuk gibi ürünlerinizi sulu elektrikli süpürgeler sayesinde ilk günkü haline getirmeniz mümkün! Başta "Su filtreli süpürge ile halı yıkanır mı?" diye düşünenlerin sonradan vazgeçemediği ürünlerden biri de Fantom Robotix Su Filtreli Halı Yıkama Robotu. En iyi sulu süpürge markası olarak bilinen Fantom'un beş fonksiyonlu bu modeli; hava atmosferini yenileme, sıvı vakumlama, halı yıkama, su filtreli ıslak vakumlama ve toz torbalı seçenekleriyle oldukça geniş bir kullanım avantajı sağlar. Bu avantajların yanı sıra zemin için tasarlanan süpürücü başlıklar sayesinde temizlik yapmak, çok daha kolay hale gelir.

"Süpürgemin on parmağında on marifet olsun." diye düşünüyorsanız Fantom Robotix Su Filtreli Halı Yıkama Robotu'na buradan ulaşabilirsiniz.

6. Sessiz çalışan bir su filtreli süpürge isteyenlerin dikkatine!

Toz ve mikroplarla başa çıkmakta zorlandığınızda çözüm olarak genellikle su filtreli elektrik süpürgeleri tavsiye edilir. Su filtreli süpürge tavsiyesi verildiğinde ise dikkat etmeniz gereken ilk özelliklerden biri, makinenin desibel seviyesi olmalı. Zaman zaman yoğun bir baş ağrısı yaşıyorsanız Beko Bks 9325 Süpürge, tam size göre! Çünkü bu model, 2400 Watt yüksek motor gücüne rağmen yalnızca 85 dB ses ölçüm seviyesiyle başınızı ağrıtmadan temizlik yapmanıza imkân tanır. Yüksek kapasiteli bu model sayesinde toz haznesini sürekli boşaltmaya gerek duymadan evinizi rahatlıkla süpürebilirsiniz.

Minimum enerji harcayıp maksimum güçte çalışan tasarım harikası Beko BKS 9325 Süpürge ile tanışmak için buraya davetlisiniz!

7. Deterjana ihtiyaç duymayan buharlı ve su filtreli bir süpürge olduğunu biliyor muydunuz?

Yaşam alanlarımızı kir, toz ve lekeden arındırmak için binbir çeşit kimyasal içeren deterjanlara bir ton masraf yapıyoruz, değil mi? Eğer öyleyse sıkı durun! Çünkü su filtreli süpürge tavsiyesi için önerilen ürünlerin başında gelen Polti Lecoaspira Buharlı-Su Filtreli Vakumlu Elektrikli Süpürge, sizi bu dertten kurtarmaya geliyor. Çünkü bu model, deterjansız doğal bir temizlik ayrıcalığı sunuyor. Böylece ekstra bir maliyete katlanmanıza da gerek kalmıyor. 10 farklı çalışma programı ve 15 aksesuarı bulunan bu modelle sadece zemin ve halılarınızı değil; ocak, musluk, lavabo, banyo armatürü, ayna, pencere, derz ve perde gibi pek çok yeri kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Tüm temizlik gereksinimlerinizi dört dörtlük karşılayacak Polti Lecoaspira Buharlı-Su Filtreli Vakumlu Elektrikli Süpürge için burayı incelemeye ne dersiniz?

8. Ergonomik tasarımıyla Rowenta Rain Force

En iyi su filtreli süpürge modelleri arasından 2600 Watt emiş gücüyle ayrılan Rowenta Rain Force Su Filtreli Elektrikli Süpürge, ergonomik tasarımıyla sizi kendine hayran bırakır. Süpürgenin kolayca hareket etmesi, kullanıcılar açısından en büyük tercih sebebi. Çünkü kolay dönebilen tekerlekler, sizi yormadan yer değiştirmenize olanak sağlar. Ayrıca bazı süpürgelerde tasarımı nedeniyle gömülü parçaları çıkarıp temizleme şansınız olmazken Rowenta'nın bu modelinde parçalar tek tek ayrılabilir. Böylece her bir parçayı istediğiniz gibi temizleme fırsatına sahip olabilirsiniz.

Siz de rahatça kullanabileceğiniz, emiş gücü yüksek bir süpürge arıyorsanız Rowenta Rain Force Su Filtreli Elektrikli Süpürge modeli için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Hem ıslak hem kuru özellikte bir süpürge arayanların ellerini görebilir miyiz?

Süpürge konusunda kuru ve ıslak temizleme modelleri arasında kararsız kalıyorsanız iki özelliğin yan yana olduğu Stilevs Uzay Kırmızı Islak Kuru Elektrikli Süpürge, tam size göre olabilir. Ürünün 2800 Watt motor gücüyle ister kuru ister sulu şekilde kuvvetli ve derinlemesine temizlik yapabilirsiniz. Makinenin bükülebilir hortumuyla zor alanlara ulaşabilmenizin yanı sıra 360 derece dönebilen gövde tasarımı sayesinde süpürgeyi el yardımıyla bile hareket ettirmenize gerek kalmaz. Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen bu model, aynı zamanda elektrik tasarrufu da sağlar.

Bir süpürgede daha ne olsun? Stilevs Uzay Kırmızı Islak Kuru Elektrikli Süpürge için haydi buyurun!

10. Kompakt tasarımlı bir süpürge ile her yerde temizlik yapabilirsiniz

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Halı yıkama makinesiyle araç içi eşyalarınızı da temizleyebileceğinizi biliyor musunuz? Fakat bunun için öncelikle bir süpürgenin kolay taşınabilir ve kompakt olması gerekir. Neyse ki en iyi su filtreli süpürge modellerinden biri olan BISSELL 1558N Spotclean Pro ile bu mümkün! Bu modeli boyutunun küçük olması sayesinde istediğiniz yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Bu filtreli süpürge, güçlü emiş gücü sayesinde araç içi paspas veya koltuk döşemelerine yerleşen lekelerin tek seferde üstesinden gelir. Yer işgal etmeden depolanabilen bu süpürgenin, iki büyük tank kapasitesi de mevcut.

Aracınızı da temizleyebileceğiniz bir model arıyorsanız BISSELL 1558N Spotclean Pro'ya ulaşmak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

