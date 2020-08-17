Temizlik bezlerindeki büyük tehlike! Eğer bu şekilde sterilize etmezseniz...

Kullandığınız bez ve süngerlerin temiz olması evinizde sildiğiniz yerlerin temiz olması kadar önemli! Evinizin hijyeni için gün içinde elinizden düşmeyen bezlerinizi aralıklı olarak temizlemeyi ihmal etmemelisiniz. Bez ve süngerlerinizi en doğru şekilde nasıl temizleyebileceğinizi merak ediyorsanız sizin için çok pratik önerilerimiz var!

BEZLERİNİZİ KAYNATIN, MİKROPLARDAN KURTULUN!

Bez temizlemek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biri kaynatmak oluyor. Sıcak su ve çamaşır suyunun etkisiyle mikroplardan eser kalmıyor.

Bir tencereyi su ile doldurun.

İçine biraz çamaşır suyu ve bir miktar da bulaşık deterjanı ilave edin.

Bezlerinizi tencerenin içine koyun ve güzelce karıştırın.

Arada karıştırarak tenceredeki suyu kaynatın.

Bezleriniz iyice kaynayıp temizlendikten sonra muslukta bol su ile durulayın ve asarak kurutun.

ÇAMAŞIR SUYU KULLANMAK İSTEMİYORSANIZ SİRKEYİ DENEYİN!

Eğer bezlerinizi çamaşır suyu ile kaynatarak temizlemek istemiyorsanız sirkenin mucizevi etkisinden yararlanabilirsiniz.