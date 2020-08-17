Temizlik yaparken kapınızı aşındırmayın! İşte kapı temizliğinin püf noktaları...

Evinizi dış dünyaya açan sokak kapısını temizlemek çoğu zaman sorun olmasa da iç kapıları temizlemek gözünüzde büyüyebilir. Çocukların ellerinden bulaşan boya ve kirler, banyo kapılarındaki su lekeleri, kapılarınız beyazsa, canınız sıkabilir. Üzülmeyin, malzemesi ne olursa olsun, temizlikte imzanızı taşıyacak bu önerilerle kapılarınızı da pırıl pırıl yapabilirsiniz.

AHŞAP VE LAKE İÇ KAPILAR NASIL TEMİZLENİR?

İç mekan dekorasyonunda sıklıkla tercih edilen ahşap iç kapıları temizlemeye başlamadan önce tozunu alın. Böylece ikinci aşamada su ile yapacağınız temizlikte döküntü ve kiri yarı yarıya azaltmış olursunuz.

Aşındırıcı olmayan bir bulaşık deterjanını su ile seyrelterek oluşturacağınız çözelti kapınızı temizlemeye yetecektir.

Ahşabın fazla su temasından hoşlanmadığını göz önüne alarak oluşturduğunuz karışımı spreyli bir şişe yardımıyla sıkıp temiz bir bezle kapınızı silebilirsiniz.

Daha derin bir temizlik istiyorsanız telsiz ve aşındırıcı olmayan bir süngerle temizlik yapabilirsiniz.