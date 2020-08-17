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Temizlik yaparken kapınızı aşındırmayın! İşte kapı temizliğinin püf noktaları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev temizliği rutininde ihmal edilmemesi gereken yerlerden biri de kapılardır. Elle temas sıklığını düşünecek olursanız banyo kapısı, yatak odası kapısı ve hatta dış kapınız en çok temizliğe ihtiyaç duyanlar arasında yer alır. Basit önerilerle evinizin tamamlayıcı ve çarpıcı bir aksesuarı olan kapılarınızı yorulmadan silip temizleyebilirsiniz.

Temizlik yaparken kapınızı aşındırmayın! İşte kapı temizliğinin püf noktaları...

Evinizi dış dünyaya açan sokak kapısını temizlemek çoğu zaman sorun olmasa da iç kapıları temizlemek gözünüzde büyüyebilir. Çocukların ellerinden bulaşan boya ve kirler, banyo kapılarındaki su lekeleri, kapılarınız beyazsa, canınız sıkabilir. Üzülmeyin, malzemesi ne olursa olsun, temizlikte imzanızı taşıyacak bu önerilerle kapılarınızı da pırıl pırıl yapabilirsiniz.

AHŞAP VE LAKE İÇ KAPILAR NASIL TEMİZLENİR?

  • İç mekan dekorasyonunda sıklıkla tercih edilen ahşap iç kapıları temizlemeye başlamadan önce tozunu alın. Böylece ikinci aşamada su ile yapacağınız temizlikte döküntü ve kiri yarı yarıya azaltmış olursunuz.

  • Aşındırıcı olmayan bir bulaşık deterjanını su ile seyrelterek oluşturacağınız çözelti kapınızı temizlemeye yetecektir.

  • Ahşabın fazla su temasından hoşlanmadığını göz önüne alarak oluşturduğunuz karışımı spreyli bir şişe yardımıyla sıkıp temiz bir bezle kapınızı silebilirsiniz.

  • Daha derin bir temizlik istiyorsanız telsiz ve aşındırıcı olmayan bir süngerle temizlik yapabilirsiniz.

  • Köşeler ve varsa oymalar için eski bir dış fırçasından yardım alabilirsiniz. Çerçeve ve pervazları da temizlemeyi unutmayın!

  • Temizliğin ardından kapılarınızı kağıt havlu ya da emiciliği yüksek bezlerle kurulamayı ihmal etmeyin.

  • Temizlik esnasında damlayan sular için kapınızın altına gazete kağıdı serebilirsiniz.

    • BEYAZ İÇ KAPILAR NASIL SİLİNMELİ?

    • Her ne kadar iç mekana aydınlık verse de beyaz kapılar lekeleri göstermekte ustadır.

    • Tıpkı ahşap kapılar gibi beyaz kapıları da silerken aşındırıcı kimyasallar ve sert temizleyicilerden uzak durmak gerekir.

    • Beyaz boyalı kapıları temizlemek için ılık beyaz sabunlu su ve sünger kullanabilirsiniz.

    • Kaba kirini aldıktan sonra temiz bir su ve mikrofiber bezle ince temizlik yapabilirsiniz. Mikrofiber bezler boyayı çizmeden kirleri çıkarmaya yardımcı olur.

    • Renkli boya, kirli parmak izleri gibi zor lekeler için de sirkeli su deneyebilirsiniz.

    • Temizlik sonrasında her zaman kapınızı kurulamayı unutmayın.

    CAMLI KAPILAR NASIL PARLAK VE TEMİZ GÖZÜKÜR?

    • Aydınlığıyla cezbeden camlı kapıları temizlemek, bu küçük hileleri biliyorsanız, göründüğü kadar da zor olmayabilir.

    • Cam kapılarınızı kimyasal içerikli temizleyiciler yerine sirkeli su ile temizleyerek lekelere veda edebilirsiniz. Üstelik bu temizliği gazete kağıdı ile yapabilirsiniz.

    • Camlı kapılarda parlaklığı korumak için, tüy ya da hav bırakmayan güderi cinsi bir bez ya da cam temizliği için özel üretilmiş mikrofiber bezler kullanmalısınız.

    • Kapınızda buzlu cam kullanılmışsa şanslısınız! Buzlu camlı kısmı seyreltilmiş bulaşık deterjanı ile silip sirkeli su ile durulamanız yeterli.
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