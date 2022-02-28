Temizlikte ellerinizin tahrişine son! Temizlik eldiveninizi evde kendiniz yapın...

Sadece 5 dakikanızı ayırarak yapabileceğiniz bir temizlik eldiveni ile ellerinizi tahriş olmaktan kurtarabilirsiniz. Bu sayede el bakımı rutininizin etkisini artırarak cildinizi canlı kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte evde temizlik eldiveni yapımı için bilmeniz gerekenler...
Çöp poşeti veya buzdolabı poşeti
Kalem
Makas
Karton
Öncelikle ellerinizin kalıbını çıkarmanız gerekiyor. Bunun için karton, makas ve kaleme ihtiyacınız var.
Elinizi kartonun üzerine koyup kalemle şeklini çizin.
Çizdiğiniz el şeklinin etrafından birer santim mesafe olacak şekilde ikinci bir çizim yapın.
Bilek kısmı için ise bileğinizin baş parmağı tarafını 6 cm, serçe parmağı tarafını 3 cm olacak şekilde çizin.
Hazırladığınız karton kalıbı poşetin üzerine bantla yapıştırın ve poşeti bu kalıba göre kesin.
Kalıp poşetin üzerindeyken ütü ile kenarlarından geçin.
Elinizde meydana gelen tahrişler, zamanla egzama gibi cilt problemlerine dönüşerek daha büyük sorunlara yol açabileceği için eldiven takmayı ihmal etmemelisiniz. Bunun yanı sıra eldiven kullansanız da ellerinizi korumak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.
Temizlikte kullanacağınız suyun çok sıcak veya çok soğuk olmamasına özen gösterin. Kullandığınız suyun ılık olması yeterli.
Çamaşır suyu ya da dezenfektan gibi ellerinizde tahrişe sebep olacak temizlik malzemelerini çok yoğun kullanmayın. Eldivenle kullansanız da işiniz bittikten sonra ellerinizi nemlendirin.
Gün içinde kullandığınız sabun içeriğinin ellerinizi tahriş etmeyeceğinden emin olun. Sıvı sabun yerine katı sabun tercih ederek tahriş ihtimalini azaltabilirsiniz.
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