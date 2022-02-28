KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Temizlikte ellerinizin tahrişine son! Temizlik eldiveninizi evde kendiniz yapın...

Temizlikte ellerinizin tahrişine son! Temizlik eldiveninizi evde kendiniz yapın...

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içinde yapacağınız her aktivite için ellerinize ihtiyaç duyarsınız. Akşam olduğunda ise ellerinizi kremleyerek gün içindeki yoğun kullanımın olumsuz etkilerini önlemeye çalışırsınız. Ellerinizin bakım ihtiyacını en aza indirebilmeniz için size bir çözüm önerimiz var: Evde kendi temizlik eldiveninizi yapmak. Bu yazımızda size temizlik eldiveni yapımının püf noktalarından bahsedeceğiz!

Temizlikte ellerinizin tahrişine son! Temizlik eldiveninizi evde kendiniz yapın...

Sadece 5 dakikanızı ayırarak yapabileceğiniz bir temizlik eldiveni ile ellerinizi tahriş olmaktan kurtarabilirsiniz. Bu sayede el bakımı rutininizin etkisini artırarak cildinizi canlı kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte evde temizlik eldiveni yapımı için bilmeniz gerekenler...

GEREKLİ MALZEMELER

  • Çöp poşeti veya buzdolabı poşeti

  • Kalem

  • Makas

  • Karton

  • Ütü

ÖNCE KALIP ÇIKARIN

  • Öncelikle ellerinizin kalıbını çıkarmanız gerekiyor. Bunun için karton, makas ve kaleme ihtiyacınız var.

  • Elinizi kartonun üzerine koyup kalemle şeklini çizin.

  • Çizdiğiniz el şeklinin etrafından birer santim mesafe olacak şekilde ikinci bir çizim yapın.

  • Bilek kısmı için ise bileğinizin baş parmağı tarafını 6 cm, serçe parmağı tarafını 3 cm olacak şekilde çizin.

  • Çıkarttığınız karton kalıbı kesin.

POŞET VE ÜTÜNÜZÜ HAZIRLAYIN

  • Hazırladığınız karton kalıbı poşetin üzerine bantla yapıştırın ve poşeti bu kalıba göre kesin.

  • Kalıp poşetin üzerindeyken ütü ile kenarlarından geçin.

  • Bu sayede kolayca birbirine yapışan poşet kenarları, marketten aldığınız bir eldiven gibi olacak!

ELLERİNİZİ TAHRİŞTEN KORUYUN

Elinizde meydana gelen tahrişler, zamanla egzama gibi cilt problemlerine dönüşerek daha büyük sorunlara yol açabileceği için eldiven takmayı ihmal etmemelisiniz. Bunun yanı sıra eldiven kullansanız da ellerinizi korumak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

  • Temizlikte kullanacağınız suyun çok sıcak veya çok soğuk olmamasına özen gösterin. Kullandığınız suyun ılık olması yeterli.

  • Çamaşır suyu ya da dezenfektan gibi ellerinizde tahrişe sebep olacak temizlik malzemelerini çok yoğun kullanmayın. Eldivenle kullansanız da işiniz bittikten sonra ellerinizi nemlendirin.

  • Gün içinde kullandığınız sabun içeriğinin ellerinizi tahriş etmeyeceğinden emin olun. Sıvı sabun yerine katı sabun tercih ederek tahriş ihtimalini azaltabilirsiniz.

  • Ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka vazelin, lanolin, gliserin gibi su tutucu özelliğe sahip kremler kullanın. Kremleri uyguladıktan sonra eldiven giyerek emilimi artırabilir, daha iyi bir nemlendirme sağlayabilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kullanmadığınız mumları değerlendirmeniz için önerilerKullanmadığınız mumları değerlendirmeniz için öneriler
Tahriş etmeden cilt tonunuzu açacak tamamen doğal yöntemler!Tahriş etmeden cilt tonunuzu açacak tamamen doğal yöntemler!
Doğru saç modeliyle daha genç görünebilirsinizDoğru saç modeliyle daha genç görünebilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Yuvarlak ve güzel bir kalçaya sahip olmak mı? İşte hayalinize giden 3 kestirme yol...

Yuvarlak ve güzel bir kalçaya sahip olmak mı? İşte hayalinize giden 3 kestirme yol...

Topuk dikeniyle baş etmenize yardımcı olacak yöntemler

Topuk dikeniyle baş etmenize yardımcı olacak yöntemler

Ayağa dar gelen, sıkan/vuran ayakkabıları genişletme yolları

Ayağa dar gelen, sıkan/vuran ayakkabıları genişletme yolları

İlginizi Çekebilir

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Yasak aşkta aylar sonra itiraf! “Sosyal mesafe kurallarını...”

Yasak aşkta aylar sonra itiraf! “Sosyal mesafe kurallarını...”

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Ünlü şarkıcı silahlandı! Motivasyon şarkısı gündem yarattı

Ünlü şarkıcı silahlandı! Motivasyon şarkısı gündem yarattı

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.