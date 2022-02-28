Temizlikte ellerinizin tahrişine son! Temizlik eldiveninizi evde kendiniz yapın...

Sadece 5 dakikanızı ayırarak yapabileceğiniz bir temizlik eldiveni ile ellerinizi tahriş olmaktan kurtarabilirsiniz. Bu sayede el bakımı rutininizin etkisini artırarak cildinizi canlı kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte evde temizlik eldiveni yapımı için bilmeniz gerekenler...

GEREKLİ MALZEMELER

Çöp poşeti veya buzdolabı poşeti

Kalem

Makas

Karton

Ütü

ÖNCE KALIP ÇIKARIN

Öncelikle ellerinizin kalıbını çıkarmanız gerekiyor. Bunun için karton, makas ve kaleme ihtiyacınız var.

Elinizi kartonun üzerine koyup kalemle şeklini çizin.

Çizdiğiniz el şeklinin etrafından birer santim mesafe olacak şekilde ikinci bir çizim yapın.

Bilek kısmı için ise bileğinizin baş parmağı tarafını 6 cm, serçe parmağı tarafını 3 cm olacak şekilde çizin.

Çıkarttığınız karton kalıbı kesin.

POŞET VE ÜTÜNÜZÜ HAZIRLAYIN

Hazırladığınız karton kalıbı poşetin üzerine bantla yapıştırın ve poşeti bu kalıba göre kesin.

Kalıp poşetin üzerindeyken ütü ile kenarlarından geçin.

Bu sayede kolayca birbirine yapışan poşet kenarları, marketten aldığınız bir eldiven gibi olacak!

ELLERİNİZİ TAHRİŞTEN KORUYUN

Elinizde meydana gelen tahrişler, zamanla egzama gibi cilt problemlerine dönüşerek daha büyük sorunlara yol açabileceği için eldiven takmayı ihmal etmemelisiniz. Bunun yanı sıra eldiven kullansanız da ellerinizi korumak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.