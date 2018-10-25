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Temsili Nasreddin Hoca: Bizim kahramanımız Superman değildir

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında gerçekleştirilen Sıra Yarenleri gösterisine katılan temsili Nasreddin Hoca, 'Bizim kahramanlarımız Nasreddin Hoca’dır, Keloğlan’dır, Karagöz-Hacivat’tır. Bizim kahramanımız Noel Baba değildir. Bizim kahramanımız Superman değildir' dedi.

Temsili Nasreddin Hoca: Bizim kahramanımız Superman değildir

Nasreddin Hoca’yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, Nasreddin Hoca’nın bilge kişiliğini, ulemâlığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Anma Günleri kapsamında Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri tarafından Akşehir Kültür Merkezi’nde bir gösteri sunuldu. Yarenler; gösterilerine yarışmaya katılan çocukları da dahil ederken gecenin finalinde Sıra Yarenleri tarafından Nasreddin Hoca Fıkralarını konu alan tiyatro gösterileri de sunuldu.

“Bizim kahramanlarımız her zaman yerli ve millidir” Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca’yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, Nasreddin Hoca’nın bilge kişiliğini, ulemâlığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor. Anma Günleri kapsamında Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri tarafından Akşehir Kültür Merkezi’nde bir gösteri sunuldu. Yarenler; gösterilerine yarışmaya katılan çocukları da dahil ederken gecenin finalinde Sıra Yarenleri tarafından Nasreddin Hoca Fıkralarını konu alan tiyatro gösterileri de sunuldu.

'BİZİM KAHRAMANLARIMIZ HER ZAMAN YERLİ VE MİLLİDİR'

Gösteri sonunda bir konuşma yapan temsili Nasreddin Hoca Rıdvan Sağlam, “Ben diyorum ki bizim kahramanlarımız her zaman yerli ve millidir. Bizim kahramanlarımız Nasreddin Hoca’dır, Keloğlan’dır, Karagöz Hacivat’tır. Bizim kahramanımız Noel Baba değildir. Bizim kahramanımız Superman değildir. Onun için her zaman bizim milli kahramanlarımız baş üstünde tutulmalıdır” diye konuştu.

Temsili Nasreddin Hoca’nın bu konuşması seyircilerden alkış aldı. Gecenin sonunda yarenler ve Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasına katılmak için Akşehir’e gelen öğrenci grupları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasına katılan öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gösteri sonunda bir konuşma yapan temsili Nasreddin Hoca Rıdvan Sağlam, “Ben diyorum ki bizim kahramanlarımız her zaman yerli ve millidir. Bizim kahramanlarımız Nasreddin Hoca’dır, Keloğlan’dır, Karagöz Hacivat’tır. Bizim kahramanımız Noel Baba değildir. Bizim kahramanımız Superman değildir. Onun için her zaman bizim milli kahramanlarımız baş üstünde tutulmalıdır” diye konuştu.

Temsili Nasreddin Hoca’nın bu konuşması seyircilerden alkış aldı. Gecenin sonunda yarenler ve Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasına katılmak için Akşehir’e gelen öğrenci grupları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasına katılan öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. (İHA)

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Nasreddin Hoca Superman Noel Baba sıra yarenleri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hiçbir fonksiyonu olmayan işi gücü çakallık olan karakterler.... Tabiki senin karakterin olamaz toplum olarak nasıl birbirimizi .ikeriz derdindeyiz bu o paspal karagözüne, Nasrettinine,keloğlanına yansımış
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