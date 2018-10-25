Temsili Nasreddin Hoca: Bizim kahramanımız Superman değildir

Nasreddin Hoca’yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, Nasreddin Hoca’nın bilge kişiliğini, ulemâlığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Anma Günleri kapsamında Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri tarafından Akşehir Kültür Merkezi’nde bir gösteri sunuldu. Yarenler; gösterilerine yarışmaya katılan çocukları da dahil ederken gecenin finalinde Sıra Yarenleri tarafından Nasreddin Hoca Fıkralarını konu alan tiyatro gösterileri de sunuldu.

“Bizim kahramanlarımız her zaman yerli ve millidir” Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca’yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, Nasreddin Hoca’nın bilge kişiliğini, ulemâlığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor. Anma Günleri kapsamında Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri tarafından Akşehir Kültür Merkezi’nde bir gösteri sunuldu. Yarenler; gösterilerine yarışmaya katılan çocukları da dahil ederken gecenin finalinde Sıra Yarenleri tarafından Nasreddin Hoca Fıkralarını konu alan tiyatro gösterileri de sunuldu.