Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı! Farka inanamayacaksınız...

Koltuklarımızın üzerinde bulunan kirler bizi rahatsız edebileceği gibi farkında olmasak da çeşitli hastalıklara yol açabilir. Koltuklarımızı temizlemek için çoğunuzun aklına gelmeyecek bir yöntem var. Tencere kapağı ile koltuk nasıl temizlenir?

KOLTUĞUNUZ İÇİN EN UYGUN DETERJANI BULUN

Çoğu zaman koltuk temizliğinin sadece bol köpüklü su ile sağlanabileceği düşünülür. Bu kısmen doğru olsa da tek yöntem bu değil. Çünkü köpüklü su ile yıkanan koltuklar kurumaya bırakıldığında lekelerin üste çıktığını görürsünüz. Bu daha hem işlemin süresini uzatır hem de çok temiz bir yöntem olmaktan çıkar. Bunun yerine koltuk kumaşınıza zarar vermeyecek içerikte bir deterjan seçerek koltuk temizliğine başlayabilirsiniz. Burada sizlere bir de dipnot verelim, dokusu nasıl olursa olsun, tüm koltuklarınızın temizliğinde beyaz sabun kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sıvı arap sabunu da koltuk döşeme kumaşlarınız için uygun. Eğer koltuklarınızı çok uzun zamandır temizlemiyorsanız ve üzeri çok kirliyse, bir bulaşık deterjanı kapsülünü sıcak suda eriterek temizleyici olarak kullanabilirsiniz.