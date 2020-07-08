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Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı! Farka inanamayacaksınız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koltuk temizliğinin sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü gün içerisinde üzerinde en çok vakit geçirdiğimiz alanlardan biri olan koltuklarımız döşemesinde birçok virüs ve bakteri barındırır. Koltuklarımız köpüklü ve deterjanlı su ile yıkanabileceği gibi, tencere kapağı yardımıyla da temizlenebilir. Evet evet, yanlış duymadınız tencere kapağı ile! Nasıl mı? Cevabı yazımızda...

Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı! Farka inanamayacaksınız...

Koltuklarımızın üzerinde bulunan kirler bizi rahatsız edebileceği gibi farkında olmasak da çeşitli hastalıklara yol açabilir. Koltuklarımızı temizlemek için çoğunuzun aklına gelmeyecek bir yöntem var. Tencere kapağı ile koltuk nasıl temizlenir?

KOLTUĞUNUZ İÇİN EN UYGUN DETERJANI BULUN

Çoğu zaman koltuk temizliğinin sadece bol köpüklü su ile sağlanabileceği düşünülür. Bu kısmen doğru olsa da tek yöntem bu değil. Çünkü köpüklü su ile yıkanan koltuklar kurumaya bırakıldığında lekelerin üste çıktığını görürsünüz. Bu daha hem işlemin süresini uzatır hem de çok temiz bir yöntem olmaktan çıkar. Bunun yerine koltuk kumaşınıza zarar vermeyecek içerikte bir deterjan seçerek koltuk temizliğine başlayabilirsiniz. Burada sizlere bir de dipnot verelim, dokusu nasıl olursa olsun, tüm koltuklarınızın temizliğinde beyaz sabun kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sıvı arap sabunu da koltuk döşeme kumaşlarınız için uygun. Eğer koltuklarınızı çok uzun zamandır temizlemiyorsanız ve üzeri çok kirliyse, bir bulaşık deterjanı kapsülünü sıcak suda eriterek temizleyici olarak kullanabilirsiniz.

MALZEMELERİNİZİ HAZIRLAYIN

Koltuklarınızın büyüklüğüne ve taşıdığı kir oranına göre, aşağıdaki malzemeleri bir kabın içerisine dökerek homojen bir karışım oluşana kadar karıştırın.

5 lire sıcak su
1 bardak sıvı arap sabunu ya da tercihinize göre 1 bardak granül toz sabun
Yarım su bardağı beyaz sirke

HAREKETLERİNİZİ SINIRLAMAYACAK BÜYÜKLÜKTE BİR TENCERE KAPAĞI BULUN

Yapacağınız bu temizleme işleminin asıl kahramanı tencere kapağı! Marketlerden edinebileceğiniz pamuklu bir mikrofiber bezi, hareketlerinizi kısıtlamanıza neden olmayacak büyüklükte bir tencere kapağına sarın.

KOLTUKLARINIZIN ÜZERİNDE OLUŞAN KİRLERİ TEMİZLEYİN

Etrafına mikrofiber bezi sardığınız tencere kapağıyla koltuk yüzeylerinin tümünü silin. Uygulayabileceğiniz bu kuru silme işlemi, koltuklarınızda bulunan toz ve kir birikintilerini yok etmenize yardımcı olacak.

SIRADA ISLAK TEMİZLEME İŞLEMİ VAR

Şimdi de mikrofiber bezinizi, az önce hazırlamış olduğunuz karışımın içerisine batırarak güzelce yıkayın ve sıkın. Ardından bir önceki aşamada olduğu gibi bezi tencerenin etrafına sarın ve koltuğunuzun üzerinde gezdirin. Mikrofiber bez kirlendikçe suyun içerisine yeniden batırarak aynı işlemi koltuklarınızın eski parlaklığına kavuştuğundan emin olana kadar tekrarlayın.

KOLTUKLARINIZI KURUMAYA BIRAKIN

Koltuklarınızı dilediğiniz gibi temizlediyseniz şimdi kurumasını beklemeniz gerekiyor. Herhangi bir kurutucu alet kullanmak yerine havayla temas ederek kuruması, koltuk döşemelerinizin zarar görmesini engeller. Koltuklarınızın tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra, dilediğiniz gibi kullanmaya devam edebilir; günün tüm yorgunluğunu onların üzerinde atabilirsiniz.

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