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  4. Tepki çeken görüntüler! Şoför, kıyafetleri kirli diye işçinin toplu taşımada oturmasına izin vermedi

Tepki çeken görüntüler! Şoför, kıyafetleri kirli diye işçinin toplu taşımada oturmasına izin vermedi

08.12.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde toplu taşıma aracına binen bir işçinin kıyafetleri kirli diye otobüsteki koltuğa oturtturmayan şoföre yolcular tepki gösterdi. İşçiyi savunan başka bir yolcuyla karşı karşıya gelen şoför "O videoyu silmezsen ben de gitmiyorum" diyerek toplu taşıma aracını durdurdu.

Bodrum’da toplu taşıma aracına binen bir işçinin kıyafetleri kirli olduğunu söyleyerek ’Koltuğa oturma’ uyarısı yapan şoföre yolcular tepki gösterdi.

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Bodrum-Yalıkavak güzergahına giden bir kooperatife ait olduğu öğrenilen toplu taşıma aracının şoförü Yalıkavak’a gitmek için Bodrum eski otogardan iş kıyafetiyle araca binen yolcuya kirletir diye koltuğa oturtturmak istemedi. İş kıyafetiyle toplu taşıma aracına binen yolcuya destek veren başka bir yolcu ’bu kıyafetle bu otobüse biner bu koltuğa da oturur’ demesi üzerine yolcu ile şoför arasında tartışma başladı.

"BU KOLTUĞA BU KIYAFETLERLE OTURAMAZSIN"

Bunun üzerine toplu taşıma aracını süren şoför, binen yolcuya ’Bu koltuğa bu kıyafetlerle oturamazsın, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın’ demesi üzerine başka bir yolcu ’Oturabilir, yarın ben de böyle bir kıyafetle gelsem beni de almak zorundasın’ dedi. Bunun üzerine şoför ise ’Yarın gelsen koltuk kirli diyerek beni şikayet edeceksin’ şeklinde cevap verdi.

"SİLMEZSEN BEN DE GİTMİYORUM"

O anların videoya aldığını fark eden şoför ’Polise giderim şimdi el koyarlar telefonuna, bana meydan okuma’ diyerek kadın yolcu ile tartışmaya başladı. Bunu üzerine yolcuyu savunan kadın, ’Ben sana meydan okumuyorum, senin savunduğun olaya meydan okuyorum. Sen bu adamı bu otobüse alma ondan sonra görüşürüz’ dedi. Kadından videoyu silmesini isteyen şoför ’Silmezseniz ben de gitmiyorum’ diyerek otobüsü durdurdu. Şoförün ilginç tutumu ve yaşananlar kameralara anbean yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Muğla Bodrum
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