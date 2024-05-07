HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tepki çeken görüntülere açıklama geldi

Tepki çeken görüntülere açıklama geldi

07.05.2024 12:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki bir süpermarket şubesinde meydana gelen görüntüler gündem oldu. Satışa hazırlanan tavukların taşınma şekli saniye saniye görüntülendi. Tepki çeken görüntüler üzerine BİM'den de bir açıklama geldi.

Tepki çeken görüntülere açıklama geldi

Avcılar'da BİM şubesinden satışa sunulmaya hazırlanan tavukların tuhaf sevkiyatının görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. BİM'den yapılan açıklamada "Teslimat aracının mağazamıza birkaç yüz metre kala bozulması neticesinde ürünleri kısa süreliğine başka bir araca aktararak tarafımıza teslim etmişlerdir. Bu olay şirketimiz tarafından kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir" dendi.

AW198467_01

Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde bulunan bir BİM şubesinde satılmak üzere getirilen tavukların soğuk zincir yerine binek bir araçla getirilmesi tepkilere neden oldu. İlginç sevkiyatı görüntüleyen bir vatandaş, o anları sosyal medyada paylaştı. Tepki toplayan görüntülerde hafif ticari bir aracın bagaj ve arka koltuğuna yüklenen tavukların mağazaya taşınarak reyona koyulup satıldığı görüldü.

AW198467_02

BİM'DEN AÇIKLAMA

Görüntülerle ilgili BİM'den yapılan açıklamada, "Söz konusu durum, tedarikçi firma çalışanının bilgimiz dışında aldığı inisiyatif sonucunda münferit olarak gerçekleşmiştir. Teslimat aracının mağazamıza birkaç yüz metre kala bozulması neticesinde ürünleri kısa süreliğine başka bir araca aktararak tarafımıza teslim etmişlerdir. Bu olay şirketimiz tarafından kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Söz konusu durum öğrenildiği an tedarikçi firmaya gerekli uyarılar yapılmış, firma tarafından çalışanın iş akdi feshedilmiştir. Tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimiz tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Gıda güvenliği ve kalitesi birinci önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahkeme salonunu bu sloganlarla inlettiler: Basına ve seyirciye kapattılarMahkeme salonunu bu sloganlarla inlettiler: Basına ve seyirciye kapattılar
Ücretsiz maç linkine tıkladı, hayatının şokunu yaşadı!Ücretsiz maç linkine tıkladı, hayatının şokunu yaşadı!
Bu hastalığa bağlı ölümler en çok genç yaşta!Bu hastalığa bağlı ölümler en çok genç yaşta!
Anahtar Kelimeler:
Bim Avcılar tavuk market
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray ve Beşiktaş'ın sponsorluğunu yapmıştı! Ünlü kargo şirketi iflas etti

Galatasaray ve Beşiktaş'ın sponsorluğunu yapmıştı! Ünlü kargo şirketi iflas etti

Son bir ayda 100 liradan fazla zam gelmişti! Fiyatlar ters köşe, 35 ila 50 TL arasında indirim geliyor!

Son bir ayda 100 liradan fazla zam gelmişti! Fiyatlar ters köşe, 35 ila 50 TL arasında indirim geliyor!

BİM'de skandal görüntüler! Ağızları açık bırakan anlar sosyal medyada tepki çekti

BİM'de skandal görüntüler! Ağızları açık bırakan anlar sosyal medyada tepki çekti

AK Parti uzun süre bu anketi konuşacak

AK Parti uzun süre bu anketi konuşacak

15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki ablasını katletti

15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki ablasını katletti

27 yaşındaki doktor ameliyatta can verdi, ailesinin iddiası şoke etti

27 yaşındaki doktor ameliyatta can verdi, ailesinin iddiası şoke etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.