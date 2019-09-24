Ter önleyici ürünler leke mi bırakıyor? O zaman bu püf noktalarını denemekte fayda var

Ter kokusundan kurtulmak için kullanılan Roll-on gibi ter önleyici ürünler özellikle beyaz ve siyah kıyaftelerimizde gözle görülen iz bırakabilirler. Bunun önüne geçebilmeniz için bazı püf noktalarını bir araya getirdik.

KIYAFETLERİNİZE UYGULAMADAN ÖNCE...

Sirke, limon suyu, karbonat gibi evinizde bulunan ürünlerle problemlerinizi çözüme kavuşturabilirsiniz. Ancak, bu yöntemlerden herhangi birini kıyafetlerinize uygulamadan önce, bunları kumaşın küçük bir parçası üzerinde test edin. İşte basit ve pratik püf noktaları...



