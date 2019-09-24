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Ter önleyici ürünler leke mi bırakıyor? O zaman bu püf noktalarını denemekte fayda var

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 24.09.2019 09:53 | Son Güncelleme

Antiperspirantlar (ter önleyici ürünler) teri önlemek için büyük destek sağlar. Ancak giysilerimizde iz bıraktıkları için sıkıntıların da nedeni olabilirler. Çamaşırlarınızı atmadan ya da kuru temizlemeye vermeden önce bu püf noktalarını uygulamanızda fayda var.

Ter kokusundan kurtulmak için kullanılan Roll-on gibi ter önleyici ürünler özellikle beyaz ve siyah kıyaftelerimizde gözle görülen iz bırakabilirler. Bunun önüne geçebilmeniz için bazı püf noktalarını bir araya getirdik.

KIYAFETLERİNİZE UYGULAMADAN ÖNCE...

Sirke, limon suyu, karbonat gibi evinizde bulunan ürünlerle problemlerinizi çözüme kavuşturabilirsiniz. Ancak, bu yöntemlerden herhangi birini kıyafetlerinize uygulamadan önce, bunları kumaşın küçük bir parçası üzerinde test edin. İşte basit ve pratik püf noktaları...


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