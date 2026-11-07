Terden sararan yastıkları beyazlatmanın püf noktası! Çamaşır makinesine 1 bardak ekleyin

Düzenli olarak değiştirilen yastık kılıfları temizliğe yardımcı olsa da zaman içerisinde yastığın kendisinde de kir ve lekeler birikebiliyor. Ev temizliği konusunda öneriler paylaşan Carrie Higgins, yastık temizliğinde uygulanabilecek pratik bir yöntem paylaştı. Higgins'e göre yastıkların temizliğinde kullanılabilecek malzemelerden biri beyaz sirke.

SARARAN YASTIKLARI BEYAZLATMAK İÇİN BU MALZEMEYİ ÖNERİYOR

Carrie Higgins, yastıkların her gece saatlerce kullanılması nedeniyle ter, vücut yağı, ölü deri hücreleri ve çeşitli kalıntılara maruz kaldığını belirtiyor. Bu nedenle yalnızca yastık kılıflarının değil, yastıkların kendilerinin de üretici talimatlarına uygun şekilde temizlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Higgins, sararmış yastıklarını temizlerken beyaz sirkeden yararlandığını ve elde ettiği sonuçtan memnun kaldığını ifade ediyor. Beyaz sirke, asidik yapısı sayesinde bazı kalıntıların ve kokuların giderilmesine yardımcı olabiliyor. Ancak her türlü sarı lekeyi tamamen çıkaracağı veya yastıkları ilk günkü beyazlığına döndüreceği garanti edilmiyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE 1 BARDAK BEYAZ SİRKE EKLİYOR

Higgins'in önerdiği yöntemde yaklaşık 250 mililitre beyaz sirke kullanılıyor. Ancak uygulamaya başlamadan önce yastığın etiketindeki yıkama talimatlarını kontrol etmek gerekiyor.

Özellikle hafızalı sünger (visco) ve bazı lateks yastıklar çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun olmayabiliyor. Makinede yıkanabilen yastıklar için şu adımlar öneriliyor:

Öncelikle yastıkların bakım etiketini kontrol edin ve makinede yıkanmaya uygun olduklarından emin olun.

Çamaşır makinesini aşırı doldurmadan yastıkları yerleştirin. Makinenin kapasitesi uygunsa iki yastığı birlikte yıkayabilirsiniz.

Kaynakta, yumuşatıcı gözüne yaklaşık 250 mililitre beyaz sirke eklenmesi öneriliyor. Ancak bu uygulamadan önce çamaşır makinenizin üretici talimatlarını kontrol edin.

Deterjan bölmesine uygun miktarda sıvı çamaşır deterjanı ekleyin. Yastığın bakım etiketinde izin verilen su sıcaklığını seçerek hassas programda yıkayın.

Yıkama tamamlandıktan sonra etiketin izin verdiği sıkma ayarını kullanarak fazla suyu uzaklaştırın.

Higgins, bu yöntemle temizlediği yastıkların ikinci kez yıkanmasına gerek kalmadan daha temiz göründüğünü belirtiyor.

Bununla birlikte sirkenin çamaşır makinelerinde düzenli kullanımı bazı conta ve parçalar açısından uygun olmayabilir. Bu nedenle üreticinin önerilerine uyulması önem taşıyor.

YASTIKLARI YIKADIKTAN SONRA BU HATAYI YAPMAYIN

Yastık temizliğinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de kurutma işlemi. Yıkandıktan sonra yeterince kurutulmayan yastıkların iç kısmında nem kalabiliyor. Bu durum zamanla kötü kokuya ve küf oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.

Higgins, bakım etiketi izin veriyorsa yastıkların düşük sıcaklıkta kurutma makinesine yerleştirilmesini öneriyor. Kurutma sırasında kullanılan yün kurutma topları da bazı yastık dolgularının daha kabarık kalmasına yardımcı olabiliyor.

Kurutma makinesine uygun olmayan yastıklar ise üreticinin talimatları doğrultusunda, hava dolaşımının iyi olduğu bir ortamda kurutulmalı. Yastığın yalnızca dış yüzeyinin değil, iç dolgusunun da tamamen kuruduğundan emin olunmalı.