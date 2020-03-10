Terk Edilme Korkusu ve Özgüven Eksikliği

Devamlı ya terkedilirsem duygusuyla yaşayan birey, endişe ve şüphe nedeniyle partnerine de zarar vererek ilişkinin bitmesine neden olabilmektedir. Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, genel olarak özgüveni düşük bireylerde görülen terkedilme korkusuna dair bilgiler verdi.

HANGİ FAKTÖRLER TERK EDİLME KORKUSUNA NEDEN OLUR?

Her psikolojik rahatsızlıkta olduğu gibi terk edilme korkusuna da neden olan tüm faktörleri birkaç başlığa sığdırmak mümkün olmasa da genel itibarı ile özetlenebilir. Bunlardan belki de en önemlisi sevgi eksikliğidir. Ailesinde yeterli ilgi ve sevgiyi alamadan büyüyen çocuk, sevgisiz olarak büyümenin bedelini yetişkin olduğunda da ödemeyi sürdürebilmektedir. Güzel söz duymadan ve şefkat görmeden büyüyen bireyler, bu eksikliği kapattığını düşündüğü kişi hayatına girdiğinde, terk edilme ve kaybetme korkusunu daha çok yaşayabilmektedir.

Sevgi eksikliği ile beraber bir diğer önemli faktör ise anne babanın birbirleriyle olan ilişkileridir. Birbirlerini yeterince sevmeyen, psikolojik veya fiziki şiddete başvuran ebeveynlerin olduğu ortamda büyüyen çocuklar da, yetişkin olduklarında sevdikleri tarafından terk edilmenin korkusunu fazlasıyla yaşayabilmektedirler.