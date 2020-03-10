Terk Edilme Korkusu ve Özgüven Eksikliği

Devamlı ya terkedilirsem duygusuyla yaşayan birey, endişe ve şüphe nedeniyle partnerine de zarar vererek ilişkinin bitmesine neden olabilmektedir. Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, genel olarak özgüveni düşük bireylerde görülen terkedilme korkusuna dair bilgiler verdi.
HANGİ FAKTÖRLER TERK EDİLME KORKUSUNA NEDEN OLUR?
Her psikolojik rahatsızlıkta olduğu gibi terk edilme korkusuna da neden olan tüm faktörleri birkaç başlığa sığdırmak mümkün olmasa da genel itibarı ile özetlenebilir. Bunlardan belki de en önemlisi sevgi eksikliğidir. Ailesinde yeterli ilgi ve sevgiyi alamadan büyüyen çocuk, sevgisiz olarak büyümenin bedelini yetişkin olduğunda da ödemeyi sürdürebilmektedir. Güzel söz duymadan ve şefkat görmeden büyüyen bireyler, bu eksikliği kapattığını düşündüğü kişi hayatına girdiğinde, terk edilme ve kaybetme korkusunu daha çok yaşayabilmektedir.
Sevgi eksikliği ile beraber bir diğer önemli faktör ise anne babanın birbirleriyle olan ilişkileridir. Birbirlerini yeterince sevmeyen, psikolojik veya fiziki şiddete başvuran ebeveynlerin olduğu ortamda büyüyen çocuklar da, yetişkin olduklarında sevdikleri tarafından terk edilmenin korkusunu fazlasıyla yaşayabilmektedirler.
GENEL DAVRANIŞ TİPLERİ NELERDİR VE KORKUYU YENMEK MÜMKÜN MÜ?
Terk edilme korkusu yaşayan kişilerin ortak özelliği olan özgüven eksikliği, partneri için kısıtlayıcı bir tavır sergilemesine neden olabilmektedir. Sürekli endişeli bir ruh haliyle kendisini ve partnerini rahatsız eden birey, küçük sebeplerden ötürü tartışmaları büyütme eğilimine de sahiptirler. İlişkisini hayatının merkezine koyan kişi, bunaltıcı bir sürece de neden olabilmektedir. Bir diğer genel ve belirgin özelliği kıskançlık ve öfke olan terk edilme korkusu yaşayan birey, ilişkiye oldukça zarar verebilmektedir.
Tamamen kişinin kendisiyle alakalı olan bu süreçle korkuyu yenebilmek mümkündür. Korkunun kaynağını sağlayan tüm kanalların kapatılmasını gerektiren süreç başarılamadığında problem tamamen çıkmaza girmeden bir profesyonelden destek almak oldukça yararlı olacaktır. Alınan profesyonel yardımla zihindeki olumsuz düşüncelerin yok edilmesine yardımcı olunarak dürtüler kontrol altına alınabilmektedir. İlaç tedavisi de uzmanın uygun gördüğü takdirde terapiye eşlik edebilmektedir.
Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak
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