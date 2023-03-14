Termal tesiste vahşet! Genç kadını defalarca bıçaklayarak katletti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir süredir birlikte yaşayan K.Ç. ve Ebru Tekin, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde belediyeye bağlı Heybeli Termal Tesisleri'ne konaklamak için geldi. K.Ç. ile Ebru Tekin arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

Tartışmanın büyümesiyle K.Ç., bıçakla Tekin'i öldürdü. Daha sonra tesislerden ayrılan K.Ç., Yalvaç'a gelerek polis merkezine teslim oldu.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

K.Ç.'nin ifadesi üzerine araştırma yapan ekipler, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle irtibata geçti. Heybeli Termal Tesisleri'ne giden jandarma, Tekin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ebru Tekin'in cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası morga konuldu.

K.Ç.'nin, bir süredir işlerinin kötü gittiği ve bunalımda olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

