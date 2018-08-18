"Bu doluluğun okullar açılınca da devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü Gelecek ay kentte Dünya Motokros Şampiyonası var. Orada bir dört günlük festival var. Hem yurt içinden hem yurt dışından misafirler gelecek. Bu ilgiyle beraber talepleri rezervasyona çevirdiğimizde otellerimizin doluluk oranları yine yüzde 90 ve üzerinde devam edecektir. Kurban Bayramı'nda da aynı şekilde. Afyonkarahisar'da son 5 yıldır yaz döneminde artık kış döneminden daha yüksek doluluklar oluyor. Belçika, Hollanda, Almanya, Danimarka ve İsveç gibi birçok ülkeden gurbetçilerimiz geliyor. Yine yüksek miktarda Ortadoğu misafirleri de geliyor."

Ramazan Bayramı ile başlayan doluluğun Kurban Bayramı ile devam ettiğini belirten Gümüşhan, "Ağustos'un sonu itibarıyla yüzde 90 üzerindeki doluluğumuz devam edecektir. Afyonkarahisar'ın tüm otelleri aynı şekilde." diye konuştu.

İkbal Termal Otel Genel Müdürü ve Zafer Bölgesi Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın artık kış turizmiyle beraber yaz turizminde de yüksek dolulukla çalıştığını söyledi.

- "Afyonkarahisar Türkiye'de ve dünyada termal turizmde çok tanınıyor"

Gümüşhan, Afyonkarahisar'ın sağlık, spor ve kültür turizmi çeşitlerinin arttığını dile getirerek, "Kentimizin turizm çeşitliliği ve potansiyeli arttı. Dolayısıyla Afyonkarahisar'daki otellerin doluluk oranının bundan sonra her yıl 12 ay boyunca devam edeceğini düşünüyoruz. Afyonkarahisar Türkiye'de ve dünyada termal turizmde çok tanınıyor." dedi.

- "Bayram 9 gün olunca aktivitelerimizi de yüksek tuttuk"

Korel Termal Otel Genel Müdürü Ümit Uysal da 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince termal tesislerde misafirlerini ağırladıklarını belirterek, "Tatilin uzun olması nedeniyle bu süreyi değerlendirmek isteyen misafirlerimizden yoğun talep alıyoruz. Bu bayramda da doluluk oranımız çok yüksek. Bayram tatili 9 gün olunca aktivitelerimizi de yüksek tuttuk. Her gün hem çocuklara hem büyüklere yönelik çeşitli animasyon ve eğlence aktivitelerimiz bulunuyor." diye konuştu.

