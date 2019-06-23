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Terme'de sel hasarının tespiti sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Terme ilçesinde meydana gelen selde zarar gören ekili tarım arazileri ve evler için başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, ana yol ulaşımı olmayıp alternatif çevre yollardan ulaşım sağlanan ilçede hasar gören 2 mahallenin bağlantı köprüsünü onarma çalışmaları da sürdürülüyor.

Terme'de sel hasarının tespiti sürüyor

Hakan AKGÜN/TERME (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Terme ilçesinde meydana gelen selde zarar gören ekili tarım arazileri ve evler için başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, ana yol ulaşımı olmayıp alternatif çevre yollardan ulaşım sağlanan ilçede hasar gören 2 mahallenin bağlantı köprüsünü onarma çalışmaları da sürdürülüyor.
​Terme ilçesinde dün gece başlayan sağanak sele neden oldu. Kocaman ve Evci dereleri taştı. Taşkın nedeniyle evlerin zemin katları ve tarım arazileri su altında kaldı. Sakarlı, Evci, Karasu, Hüseyinmescit, Balsaray, Kazımkarabekir, Uludere, Bazlamaç mahalleleri büyük zarar gördü. İki köprü sel nedeniyle yıkıldı. Hüseyinmescit Mahallesi'nde 2 kişi sel nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Terme Belediyesi'nden yardım isteyenler, kepçe ile kurtarılmaya çalışıldı. Ancak sel sularının yüksekliği nedeniyle kepçe eve ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD'dan yardım istendi. AFAD ekiplerince botla ulaşan evde mahsur kalanlar kurtarıldı. Sel nedeniyle bölgede fındık ve sebze bahçeleri zarar görürken, bazı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da telef oldu.
HASAR TESPİTLERİ SÜRÜYOR
Bölgede yıkılan yol, zarar gören ekili tarım arazileri ve hasar gören evler için Samsun Valiliği'nce başlatılan hasar tespiti çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hasar tespit çalışmaları Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince devam ederken, belediye ekipleri de, ilçenin üst kesimlerinde bulunan Kazım Karabekir ve Uludere mahallesinin ana yola ulaşımı kesilen köprüde onarma işlemlerine başladı. Mahallelere ulaşım diğer mahalle yollarından verilirken, kapanan yolun kısa sürede ulaşıma açılması hedefleniyor.
'ÇALIŞAMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR'
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, selin vurduğu ilçede başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Kılıç, "Çok şükür can kaybımız yok. Ancak bölgedeki birçok ev ve tarım arazisi su altında kaldı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölge halkımızın müsterih olmasını istiyorum. En kısa zamanda yapılan çalışmalarla birlikte bölgede hayatı normale döndüreceğiz. Özellikle alt yapıda meydana gelen tüm aksaklıkları da en kısa sürede gidereceğiz. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Terme'de sel hasarının tespiti sürüyorTerme'de sel hasarının tespiti sürüyorTerme'de sel hasarının tespiti sürüyorTerme'de sel hasarının tespiti sürüyor

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