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Terör kurbanı Ayaz, şehit astsubay ile fotoğraf çektirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu kardeşi Nupelda (4) ile yaşamını yitiren Ayaz Güloğlu'nun (8), Pülümür'de 18 Nisan 2017'de düşen helikopterde şehit olan Astsubay Yavuz Selim Karaman ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu kardeşi Nupelda (4) ile yaşamını yitiren Ayaz Güloğlu'nun (8), Pülümür'de 18 Nisan 2017'de düşen helikopterde şehit olan Astsubay Yavuz Selim Karaman ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, fotoğrafı "Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş" notuyla Twitter'da paylaştı. Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler, önceki gün Tunceli'nin Ovacık ilçesi Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Güloğlu kardeşler, dün Çakmaklı Köyü mezarlığında yan yana toprağa verildi.
ŞEHİT ASTSUBAY İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ
Ayaz Güloğlu'nun, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017'de düşen helikopterde şehit olan 12 askerden Astsubay Yavuz Selim Karaman ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Ayaz Güloğlu'nun, şehit astsubay Yavuz Selim Karaman'ın kucağındayken çekilen fotoğrafı, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabında paylaştı. Ağar'ın, "Biri çocuk, biri yiğit. İkisi de şehit! Biri Ayaz; kardeşi Nupelda ile Ovacık'ta PKK mayınına basarak şehit düşen çocuk. Diğeri 18 Nisan 2017 Pülümür'de düşen helikopterimizde şehit olan 12 Mehmetçikten biri Astsubay Yavuz Selim Karaman. Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş" notuyla paylaştığı fotoğraf, duygulandırdı.

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA, (DHA)-

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