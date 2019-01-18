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Terörden mahkum olan Endonezyalı din adamı serbest kalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

Endonezya'da terör gruplarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle hapse giren din adamı Ebu Bekir Beşir tahliye edilecek

CAKARTA (AA) - Endonezya'da terörist gruplarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum edilen, ülkenin önde gelen din adamlarından olan Ebu Bekir Beşir, serbest bırakılacak.

Yerel basında çıkan haberlere göre, terörist faaliyetlerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle 2011'de 15 yıl hapse mahkum edilen ve ülkenin önde gelen din adamlarından olan 81 yaşındaki Beşir, sağlık gerekçeleri nedeniyle tahliye edilecek.

Beşir'in oğlu Abdulrahim Beşir, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Joko Widodo'nun girişimiyle babasının haftaya serbest kalmasını beklediklerini belirtirken, avukatı Muhammad Mahendradatta da kararın insani gerekçeler dolayısıyla alındığını belirtti.

Ülkedeki birçok terör saldırısından sorumlu tutulan İslam Cemaati (Jemaah Islamiyah) örgütünün kurucularından olduğu belirtilen Ebu Bekir Beşir, 2002'de Bali Adası'nda düzenlenen bombalı saldırıda rolü olduğu gerekçesiyle 26 ay hapis yattıktan sonra somut delil yetersizliğinden 2006'da serbest kalmıştı.

Terörist eğitim kamplarıyla ilişkisi ve maddi destek sağladığı gerekçesiyle 2011'de 15 yıl hapse mahkum edilen Beşir, kendine yöneltilen terör suçlamalarını reddetmişti.

Endonezya'nın Bali Adası'nda 2002'de gerçekleşen bombalı saldırıda çoğunluğunu Avustralyalı turist olan 22 ayrı ülkeden 202 kişi ölürken, 209 kişi yaralanmıştı.

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