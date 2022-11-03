Terzioğlu, Avrasya Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans salonunda gerçekleşen konferansta konuşan Terzioğlu “Başarının altında çok büyük oranda odaklanma, sabır, mücadele, çok çalışma, fedakarlık, özveri, ısrar, çile vardır. Risk almak vardır. Bir laf vardır limandan uzaklaşmadıkça fırtınalara yakalanmazsınız, o zamanda limanda kaldığınız sürece çürümeye mahkumsunuz.

Kendimden örnek vermem gerekirse ben iki çocuğum varken Amerika’da burs kazandığımda kendi aileme gerek kalmadan beni akademik ortamdan bir sürü arkadaş çok eleştirdi. Sanki çocuklarımıza onlar bakacaklarmış gibi ‘Çocuklarını nasıl bırakacaksın, aileni nasıl bırakacaksın’ dediler. O yüzden kararlarınızı aileniz, arkadaşınız herkes eleştirebilir. Ama siz ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Ailede ve arkadaş çevrenizde güven ortamını oluşturmaya çalışın. Çocuklarınız şunu bilmeli gerekirse annem babam işi için farklı bir yere gider ve gelir. Mazeret sizi en kolay pes ettirecek noktadır. Başarılı olmak sizin elinizde” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Füsun Terzioğlu’na programın sonunda Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytap Sezer tarafından plaket takdim edildi.

