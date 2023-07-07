Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti! Ünlü şarkıcı Zara, Tanyeli'nin son halini paylaştı

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, tesadüfen pankreas kanserine yakalandığını öğrendi.

Aldığı haber karşısında büyük üzüntü duyan 52 yaşındaki Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor.

Tedaviye başlayan Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'de bu süreçte eşine büyük destekçi. Hastane odasından paylaşım yapan eş "Seni çok seviyorum canım karım, bu sınavı da birlikte başarıyla geçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oryantalin son halini yakın dostu şarkıcı Zara paylaştı. Ünlü ismin son görüntüsü takipçilerini sevindirdi.





