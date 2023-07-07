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Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti! Ünlü şarkıcı Zara, Tanyeli'nin son halini paylaştı

07.07.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli'den geçtiğimiz günlerde üzen bir haber gelmişti. Tanyeli, tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrendiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcı Zara, Tanyeli'nin son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, tesadüfen pankreas kanserine yakalandığını öğrendi.

Aldığı haber karşısında büyük üzüntü duyan 52 yaşındaki Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor.

tanyeli

Tedaviye başlayan Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'de bu süreçte eşine büyük destekçi. Hastane odasından paylaşım yapan eş "Seni çok seviyorum canım karım, bu sınavı da birlikte başarıyla geçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oryantalin son halini yakın dostu şarkıcı Zara paylaştı. Ünlü ismin son görüntüsü takipçilerini sevindirdi.

tanyeli

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