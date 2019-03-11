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Tesadüfün böylesi! Tarla sürerken tarihi eser buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Niğde'de traktörüyle tarla sürerken pulluğa sert cisim çarpmasıyla şaşkınlık yaşayan çiftçi, traktöründen inip toprağın altında ne olduğunu öğrenmek için incelemeye başlayınca şaşırtan bir tabloyla karşılaştı.

Kısa süre sonra toprağın altında tarihi küp olduğunu fark eden çiftçi, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ve arkeologlar, yaptıkları çalışmalar sonucu küpün Bizans dönemine ait olduğunu ortaya çıkardı.

Traktörün pulluğuna tarih takıldı

Niğde'nin Altunhisar ilçesi Kınık Höyükte traktörüyle tarla süren çiftçinin pulluğuna sert cisim çarpması üzerine traktöründen inip incelemeye başladı.
Jandarma ile Niğde Müzesi arkeologlarının incelediği küpün Bizans dönemine ait erzak küpü olduğu belirlendi.
Tarihi küpün olduğunu fark eden çiftçi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Küp tarladan çıkarılarak Niğde Müzesine götürüldü.
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Anahtar Kelimeler:
traktör Niğde

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