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Tesettürlü pozlarıyla gündemdeydi! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı aşkını ilan etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.04.2024 13:55
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sihir Annem dizisinde hayat verdiği 'Tuğçe' karakteriyle adından söz ettiren Damla Ersubaşı son olarak tesettürlü pozlarıyla gündem olmuştu. İki çocuk annesi Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser ile olaylı boşanmasıyla da uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu şimdi de aşkını ilan etti. Ersubaşı'ın aşk dolu karelerine yorum yağdı.

Tesettürlü pozlarıyla gündemdeydi! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı aşkını ilan etti

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteri ile hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser ile sancılı bir boşanma süreci yaşamıştı. Çocuklarının velayeti için birbirine giren çift defalarca ayrılıp barıştı.

DAMLA ERSUBAŞI EŞİ

Son dönemde tesettürlü pozlarıyla gündeme gelen Damla Ersubaşı şimdi de aşk dolu kareleriyle adından söz ettirdi.

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'ENİŞTENİZ SEÇTİ...'

Sosyal medya hesabından aşkını ilan eden Ersubaşı sevgilisi ile arkası dönük karelerini paylaşarak 'Şarkıyı enişteniz seçti' notunu düştü. Ünlü ismin bu paylaşımına yorum yağdı.

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'ESKİ EŞİNLE Mİ?...'

Damla Ersubaşı'nın yanındaki kişinin kim olduğu merak edilirken bazı sosyal medya kullanıcıları 'Eski eşinle mi barıştın?' yorumunda bulundu.

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