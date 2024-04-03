Tesettürlü pozlarıyla gündemdeydi! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı aşkını ilan etti

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteri ile hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser ile sancılı bir boşanma süreci yaşamıştı. Çocuklarının velayeti için birbirine giren çift defalarca ayrılıp barıştı.

Son dönemde tesettürlü pozlarıyla gündeme gelen Damla Ersubaşı şimdi de aşk dolu kareleriyle adından söz ettirdi.

'ENİŞTENİZ SEÇTİ...'

Sosyal medya hesabından aşkını ilan eden Ersubaşı sevgilisi ile arkası dönük karelerini paylaşarak 'Şarkıyı enişteniz seçti' notunu düştü. Ünlü ismin bu paylaşımına yorum yağdı.

'ESKİ EŞİNLE Mİ?...'

Damla Ersubaşı'nın yanındaki kişinin kim olduğu merak edilirken bazı sosyal medya kullanıcıları 'Eski eşinle mi barıştın?' yorumunda bulundu.