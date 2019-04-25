TESK Genel Başkanı Palandöken: ”Yeni yapılarda otopark birinci öncelik olmalı”

Kaldırım ve caddelere park eden araçlar nedeniyle esnaf ve sanatkârın dükkânının önünün kapandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kentsel dönüşüme giren, sıfırdan yapılan yeni binalarda otopark birinci öncelik olmalı. Otopark zorunluluğu yönetmeliğine uyulmalı. Kaldırım ve caddelere park eden araçlar hem vatandaşın yürüyeceği alanları hem de esnaf ve sanatkârın dükkânını kapatıyor” dedi.

Yeni yapılan bina, konut ve yapılarda otopark zorunluluğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl Şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 940 bin 636 oldu. Her geçen gün trafikte araç sayısı artıyor. Bununla birlikte 20 milyona yakın da konut mevcut. Dolayısıyla bu da otopark problemini ortaya çıkartıyor. Kentsel dönüşüm projelerinde yapılarda her daireye bir otopark zorunluluğu getirildi fakat bu otopark sorunu tamamen çözmek için yeterli değil. Kaldırımlar yayaların hakkıdır. Trafiğin akışını rahatlatmak için ve kaldırımları yayalara tekrar rahat hale getirmek için yeni çözümler de bulunmalı. Öte yandan kaldırım ve caddelere park eden araçlar esnaf ve sanatkârımızın da işlerini azaltıyor. Dükkânların önünü kapatarak hem vatandaşın, engelli bireylerin yürüyecek alanını daraltıyor, hem dükkânların giriş çıkışını, görünmesini engelliyor” diye konuştu.