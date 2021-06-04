Teşkilat dizisi 14. ve sezon finali bölümü fragmanı yayınlandı! Serdar ölüyor mu? Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrılacak mı?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizis, 6 Haziran Pazar akşamı ekrana gelecek 14. bölümüyle sezon finali yapacak. Teşkilat dizisinin sezon finali bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

SERDAR'A NE OLACAK?

Teşkilat'ın sezon finali bölümünde içinde Serdar'ın da olduğu yolcu uçağını kaçıran teröristler, MİT'in elinde tuttuğu Fadi'nin Türkiye'den ayrılmaması halinde uçağı MİT'in merkezi Kale'nin üzerine düşürecekleri tehdidinde bulunuyor. Serdar ise teröristlerle tek başına bir mücadeleye giriyor. Fadi'nin uyuyan hücreleri ise Türkiye'nin dört bir yanında terör saldırıları yapmaya hazırlanıyor. MİT'in ekibi ise bu saldırıları önlemek için harekete geçiyor.

Geçtiğimiz günlerde diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atılan Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterinin ise ağır şekilde yaralanıyor.



