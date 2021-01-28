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Tesla Model S’in yeni kokpit fotoğrafları yayınlandı

28.01.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Tesla Model S’in yeni kokpit fotoğrafları yayınlandı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, meşhur otomobili S’in yeni kokpit fotoğraflarını yayınladı. Model selefine göre artık daha iddialı bir kokpit ile geliyor.

Tesla, Model S isimli otomobilini yeniliyor. Dış tasarım hakkında net bir görüntü ortaya çıkmasa da, modelin iç görselleri basına verildi.

Tesla model s-7

Modelde dik ekran yerine artık yatay ekran konumlandırılması yapılmış. 17 inç büyüklüğündeki bu ekran 2200-1300 çözünürlükte olacak.

Tesla model s-2

Araçta en dikkat çeken detaylardan biri direksiyon tasarımı. Tasarımıyla adeta aracın içini uçak kokpitine döndüren direksiyonun üzerinde tuşlar bilgi eğlence sisteminin kontrolünü sağlıyor.

Tesla model s-3

Aracın yeni tasarımında ahşap detaylar da yer alıyor.

Tesla model s-4

Araçta bir diğer yenilik ise arka taraftaki yolcuları ilgilendiriyor. Bu yolcular için ortaya konulan ekranla pek çok oyun oynanabilirken, bilgi eğlence sistemi de kontrol edilebiliyor.

Tesla model s-6

Elon Musk'ın açıklamasına göre dönüşümle gelecek Plaid+ donanımıyla birlikte 800 kilometre menzile sahip ve 100 kilometre hıza sadece 2 saniye çıkabilecek bir model gelecek.

Tesla model s-5


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