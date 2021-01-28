Tesla Model S’in yeni kokpit fotoğrafları yayınlandı

Tesla, Model S isimli otomobilini yeniliyor. Dış tasarım hakkında net bir görüntü ortaya çıkmasa da, modelin iç görselleri basına verildi.

Modelde dik ekran yerine artık yatay ekran konumlandırılması yapılmış. 17 inç büyüklüğündeki bu ekran 2200-1300 çözünürlükte olacak.

Araçta en dikkat çeken detaylardan biri direksiyon tasarımı. Tasarımıyla adeta aracın içini uçak kokpitine döndüren direksiyonun üzerinde tuşlar bilgi eğlence sisteminin kontrolünü sağlıyor.

Aracın yeni tasarımında ahşap detaylar da yer alıyor.

Araçta bir diğer yenilik ise arka taraftaki yolcuları ilgilendiriyor. Bu yolcular için ortaya konulan ekranla pek çok oyun oynanabilirken, bilgi eğlence sistemi de kontrol edilebiliyor.

Elon Musk'ın açıklamasına göre dönüşümle gelecek Plaid+ donanımıyla birlikte 800 kilometre menzile sahip ve 100 kilometre hıza sadece 2 saniye çıkabilecek bir model gelecek.



