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Tesla sürücülerinin başı fareler ile dertte! Arabaları yiyorlar

22.07.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla kullanıcıları şu sıralar fare sorunu ile karşı karşıya. Kullanıcıların iddialarına göre, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın bazı elektrikli araç modellerini fareler yiyor.

Tesla sürücülerinin başı fareler ile dertte! Arabaları yiyorlar

Tesla, elektrik otomobil konusunda sektörün en önde gelen isimlerinden biri. Şirketin sahibi ise herkesin yakından tanıdığı bir isim olan Elon Musk. Ancak Tesla'nın adı artık Elon Musk sayesinde değil, ürettiği otomobillerle parlıyor. Çünkü şirketin ürettiği son otomobil Tesla Model S Plaid adını taşıyor ve 2 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. Bu da Tesla Model S Plaid'i dünyanın en hızlı seri üretim aracı yapıyor.

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Tesla için şimdilik işler yolunda olsa da şirketin eşine az rastlanacak cinsten bir sorunu var gibi görünüyor.

TESLA'NIN ARABALARINI FARELER YİYOR

Çünkü kullanıcıların iddialarına göre, Tesla'nın otomobillerini fareler yemeye başladı. Otomobillerin yalıtım malzemelerinde, tamponlarında ve kablolarında farelere dair iz bulundu. Hatta fren kablolarının kemirgenler tarafından "araba kullanılamaz hale gelene kadar" çiğnendiğini söyleyen bile var.

OTOMOBİLİ SERVİSE GÖTÜRDÜ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

New York Post'a konuşan Tesla Model 3 sahibi 41 yaşındaki Sarah Williams, otomobilini Tesla'nın bayisine götürdüğünde endişe verici bir olayla karşılaştığından söz etti.

Kliması çalışmayı durdurduktan sonra otomobilini servise götüren Williams, torpido gözü açıldığında ölü farenin çıktığını söyledi.

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Tesla otomobillerinde bulunan soyadan yapılan yalıtım kablolarının farelerin dikkatini çektiği belirtilirken, Williams'ın otomobilinin tamirinin bir aydan fazla sürdüğü ve mağdur sürücünün 5.000 doların üzerinde bir fatura ile karşı karşıya kaldığı aktarıldı. Ancak akıllar, yalıtım malzemesi olan soyada kaldı.

Tesla servis danışmanı Jose Solis ise Williams'a gönderdiği e-postayı paylaşarak soya konusunu detaylandırdı. Jose Solis, çoğu otomobil üreticisinin daha ucuz ve daha çevreci olduğu için yeni araçlardaki tel yalıtımlarda soya ve soya yağı kullandığını söyledi. Solis, "Bu malzemenin kullanımı tasarım veya kullanımda bir kusur olarak kabul edilmeyecektir. Tesla'nın kontrolü dışında çok fazla faktörü olduğunu düşünürsek, bunu bir garanti veya onarım kapsamına alamayız" ifadelerini kullandı.

Yani Tesla markalı otomobiliniz fareler tarafından yenilirse, garanti veya onarım kapsamında olmayacak.

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Oldukça ilginç olan soruna ilişkin Elon Musk'tan ise şimdiye kadar herhangi bir yanıt gelmedi.

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Elon Musk
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