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Tesla, binlerce aracı geri çağırıyor!

28.06.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, büyük bir darbe aldı. Şirketin Çin'deki yaklaşık 285 bin aracı geri çağıracağı açıklandı. Buna göre binlerce Tesla otomobili, hatalı yazılımdan dolayı aniden hızlanıp kaza riski oluşturabilir.

Tesla, binlerce aracı geri çağırıyor!

Tesla, elektrikli otomobil üretimi konusunda geleceğe umutla bakan şirketlerden biri. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Model S Plaid de bunun en net göstergesi. İçten yanmalı motor kullanan birçok spor otomobili geride bırakıp dünyanın en hızlı seri üretim aracı olmayı başaran bu model ile Tesla iyi bir imaj yakaladı. Ancak Çin'den gelen haberler pek iç açıcı değil.

İŞTE TESLA'NIN GERİ ÇAĞIRACAĞI OTOMOBİLLER

Tesla'nın, Çin pazarında yaklaşık 285 bin aracı geri çağıracağı açıklandı. Çinli yetkililerin yaptığı açıklamada, geri çağırma operasyonun Tesla’nın Çin’de üretilen 211 bin 256 adet Model 3'ünü, 38 bin 599 Model Y modelini ve ithal edilen 35 bin 665 Model 3’ünü kapsadığı belirtildi.

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SORUNUN NEDENİ NE?

Geri çağırma operasyonunun nedeni ise söylendiği kadarıyla hız sabitleme ile alakalı bir sorun. Tesla'nın potansiyel olarak ani hızlanmalardan kaynaklanacak kazalara engel olmak için yazılımı ücretsiz olarak yükselteceği söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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