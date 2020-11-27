Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor... Covid-19 hastaları için hazırlanan robot Cira-3 hizmet vermeye başladı

Cira-3, Covid-19 hastaları ve potansiyel Covid-19 hastalarının testlerini yapmak ve tedavilerini kontrol etmek üzere tasarlandı. Uzaktan kontrol edilebilen robot, hastane içinde maske takmayanları uyararak ateşlerini ölçebiliyor.

Mısır'ın Tanta kentindeki bir hastanede kullanılmaya başlanan robot, hastane koridorlarında rahat hareket edebilmesi için tekerlekli bir tasarıma sahip. Cira-3 kan testleri, kalp taraması yapabiliyor ve röntgen çekebiliyor.

VİRÜSÜN BULAŞMASINI ÖNLEYECEK

Robotun tasarımcısı Mahmoud el-Komy, tasarımının başta sağlık çalışanları olmak üzere hastane çalışanlarının virüs kapmasını sınırlandırabileceğini ve yeni bir dalgayla karşı karşıya olan Mısır'da virüsün bulaşmasını önlemeye yardımcı olabileceğini umuyor.

El-Komy Reuters'a şunları söyledi: “Robotun daha insan gibi görünmesini sağlamaya çalıştım, böylece hasta ondan korkmasın. Hastalardan olumlu tepki geldi. Robotu gördüler ve korkmadılar. Aksine, robot insanlardan daha hassas olduğu için insanlara daha fazla güven veriyor."

Covid-19 için sürüntü testi yapabilen robotun denendiği özel hastanenin başkanı Ebu Bekir El-Mihi, robotu COVID-19 olduğundan şüphelenilen herkesin ateşini ölçmek için kullandıklarını söyledi.

