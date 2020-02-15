The Last of Us Part II silah özelleştirme konusunda çeşitlilik sunacak

Ellie’nin genç halini oynayacağımız oyun, PlayStation 4’ün son gücünü ortaya koyacak. Grafikleri ile yeni nesile gerek var mı dedirtecek olan oyun için bugün silah özelleştirme ekranı hakkında video yayınlandı.

Bildiğiniz gibi serinin ilk oyununda silah kişiselleştirme olayı pek yoktu. Ancak ikinci oyunda daha fazla silah çeşitliliği göreceğiz gibi görünüyor. Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçenekleri ile gelecek olan oyunun silah özelleştirme ekranı çeşitlilik sunacak.

Eğer PlayStation 4 sahibiyseniz 9DEK-PKNG-N445 kodunu kullanarak TLoU Part 2’nin dinamik temasını indirebileceğinizi belirtelim. PAX 2020 etkinliğinde oynanabilir demo ile karşımıza çıkacak olan oyun muhtemelen 2020’nin en iyi oyunu ödülünü kucaklayacak.

Cyberpunk 2077 ile 2020’ye damgasını vuracak olan TLoU Part 2, PlayStation Store’da Standart sürüm 429,00 TL ve Dijital Deluxe Sürüm ise 489 TL’den satışa sunulmuş durumda. Oyunu ön sipariş ile satın alanlara aşağıdaki itemlerin hediye edileceğini belirtelim.

Ön sipariş hediyeleri



PlayStation için Ellie’nin dövmesi PSN avatarı.

Ellie’nin tabancası için cephane kapasitesi geliştirmesi.

Tarif ve geliştirmeler içeren üretim rehberi

Oyunun silah özelleştirme ekranı bu videodan izleyebilirsiniz

