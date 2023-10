The Walking Dead'in Carl Grimes'ı görenleri şaşırttı! Çocuk yıldız Chandler Riggs'i bir de şimdi görün

İlk olarak 2010 yılında yayınlanmaya başlayan The Walking Dead isimli dizi geçtiğimiz yıl Kasım ayında yayınlanan "Rest in Peace" isimli final bölümüyle ekranlara veda etti. The Walking Dead dizisi uzun yıllar büyük bir ilgiyle izlendi. Andrew Lincoln, Steven Yeun, Melissa McBride ve Norman Reedus gibi ünlü isimlerle oynayan Chandler Riggs başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başardı.

Bu kült dizi ile tanınan Chandler Riggs, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

THE WALKING DEAD'IN ÇOCUK YILDIZI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Andrew Lincoln'ün canlandırdığı Rick Grimes'ın oğluna hayat veren Chandler Riggs artık delikanlı oldu.

Uzun yıllar boyunca Carl Grimes'e hayat veren Chandler Riggs'ın son hali görenleri şaşırttı.