The Witcher’dan son fragman geldi

Merakla beklenen The Witcher’ın yayınlanmasına bir hafta kala dizinin başrol oyuncusu Henry Cavill ve dizi sorumlusu Lauren Schimidt Hissrich hayranlarına sürpriz yaparak Filipinler’in Manila şehrinde gerçekleştirilen bir etkinlikte son fragmanı paylaştı!

Dizinin başrollerinde; Geralt of Rivia karakteri ile Henry Cavill, Yennefer karakteri ile Anya Chalotra ve Ciri karakteriyle Freya Allan paylaşıyor. The Witcher’ın kadrosunda Jodhi May, Björn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, MyAnna Buring, Mimi Ndiweni, Therica Wilson-Read, Emma Appleton, Eamon Farren, Joey Batey, Lars Mikkelsen, Royce Pierreson, Maciej Musiał, Wilson Radjou-Pujalte ve Anna Shaffer rol alıyor.

THE WITCHER KONUSU

Dünyaca ünlü kitap dizisinden uyarlanan The Witcher destansı bir ailenin epik öyküsünü konu alıyor. Yalnız bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt, insanların yaratıklardan bile daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensesle karşılaştırır. Üçlü, artık her geçen gün daha da vahşi hale gelen bu kıtada birlikte yürümeyi öğrenmelidir.

The Witcher 20 Aralık 2019’da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te!