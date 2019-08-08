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THY çalışanı trafik kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

THY kabin memuru Didem Şam, sabah saatlerinde Büyükçekmece Tepekent mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak çalışan Didem Şam, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan 34 YJ 0259 plakalı servis otobüsü, Büyükçekmece Tepekent mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Şarampole doğru savrulan otobüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada, THY'ye 2013 yılında katılan 31 yaşındaki kabin memuru Didem Şam yaşamını yitirdi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'a yapılan tarifeli seferden dönen Şam'ın, evine gitmek üzere servis otobüsüne bindiği öğrenildi.

Bu arada aynı kazada, eşiyle tatilden dönen başka bir kabin memuru da hafif yaralandı.

Öte yandan kazaya karışan otobüs, çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Didem Şam kabin memuru Kaza

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