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Ticaret Bakanı Pekcan, yarın Rusya’ya gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:19 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere beraberindeki resmi heyetle yarın Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecek.Ticaret Bakanı Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in başkanlıklarında 8 Nisan 2019’da gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı öncesinde çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere beraberindeki resmi heyetle yarın Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecek.Bakan Pekcan, ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Enerji Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ve Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile ikili görüşmelerde bulunacak.Türkiye-Rusya KEK eş başkanlığı görevini üstlenen Bakan Pekcan’ın görüşmeleri kapsamında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların potansiyelinin yanı sıra enerji, ulaştırma, yerel paralarla ticaret, tarım, gümrük ve turizm gibi birçok alanda iş birliği imkanları değerlendirilecek.Öte yandan görüşmelerde, Türkiye’de düzenlenecek olan Türk-Rus KEK 16.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere beraberindeki resmi heyetle yarın Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecek.
Ticaret Bakanı Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in başkanlıklarında 8 Nisan 2019’da gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı öncesinde çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere beraberindeki resmi heyetle yarın Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecek.
Bakan Pekcan, ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Enerji Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ve Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile ikili görüşmelerde bulunacak.
Türkiye-Rusya KEK eş başkanlığı görevini üstlenen Bakan Pekcan’ın görüşmeleri kapsamında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların potansiyelinin yanı sıra enerji, ulaştırma, yerel paralarla ticaret, tarım, gümrük ve turizm gibi birçok alanda iş birliği imkanları değerlendirilecek.
Öte yandan görüşmelerde, Türkiye’de düzenlenecek olan Türk-Rus KEK 16. Dönem Toplantısının organizasyonu ile 8-11 Temmuz 2019 tarihinde Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde yapılacak INNOPROM Sanayi Fuarına Türkiye’nin partner ülke olarak katılımı çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikler de ele alınacak.
Pekcan, temaslarının ardından aynı gün yurda dönecek.

Türkiye - Rusya ticaret hacmi
2018 yılında Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ticaret 25,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı bu yılın Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 oranında artarak 868 milyon dolar olurken, aynı dönemde Rusya’dan gerçekleştirilen ithalat ise yüzde 9 oranında azalarak 5,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan, Türk müteahhitlik firmaları tarafından bugüne kadar Rusya’da 73,1 milyar dolar seviyesinde 1961 proje gerçekleştirildi.

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