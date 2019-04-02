Ticaret Bakanı Pekcan, yarın Rusya’ya gidiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere beraberindeki resmi heyetle yarın Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecek.

Ticaret Bakanı Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in başkanlıklarında 8 Nisan 2019’da gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı öncesinde çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere beraberindeki resmi heyetle yarın Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecek.

Bakan Pekcan, ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Enerji Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ve Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Türkiye-Rusya KEK eş başkanlığı görevini üstlenen Bakan Pekcan’ın görüşmeleri kapsamında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların potansiyelinin yanı sıra enerji, ulaştırma, yerel paralarla ticaret, tarım, gümrük ve turizm gibi birçok alanda iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Öte yandan görüşmelerde, Türkiye’de düzenlenecek olan Türk-Rus KEK 16. Dönem Toplantısının organizasyonu ile 8-11 Temmuz 2019 tarihinde Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde yapılacak INNOPROM Sanayi Fuarına Türkiye’nin partner ülke olarak katılımı çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikler de ele alınacak.

Pekcan, temaslarının ardından aynı gün yurda dönecek.