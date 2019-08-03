HABER

TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:38 | Son Güncelleme

TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Burkina Faso'ya gelen 10 gönüllü öğrenci, ziyaretlerde bulundu.

Öğrenciler, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği, Burkina Faso Ulusal Meclisi, Burkina Faso Tarım Bakanlığı, Türk Hava Yolları (THY) ve Hüdayi Vakfı Burkina Faso Temsilciliklerini ziyaret etti.

Büyükelçilik tarafından gönüllülere ülke hakkında genel bilgilendirme yapılırken programın başarılı geçmesi adına iyi niyet ve temennilerde bulunuldu.

Öğrenciler, Burkina Faso Ulusal Meclisi ziyaretlerinde ülkenin yönetim sistemi, Meclisin işleyişi ve 2014'teki halk ayaklanması hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gönül elçilerine, THY ve Hüdayi Vakfı ofislerinin ülkedeki çalışmaları kapsamında tecrübeleri anlatıldı.

- Gençler, Moro Naba Krallığı'nın programına katıldı

Gönüllüler, ülkede devam eden ve geleneksel yönetimi sembolik olarak yaşatan Moro Naba Krallığı'nın haftalık programında hazır bulundu.

Krallık tarafından, gençlerin ziyaretinden mutluluk duyulduğu belirtilerek, Türkiye'ye, özellikle ülkede TİKA aracılığıyla gerçekleştirilen proje ve sosyal yardım faaliyetleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Ülke hakkında geniş kapsamlı bilgi edinen gönüllüler ile TİKA, sosyal yardım faaliyetlerini sürdürmek üzere çalışmalara başladı.

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Şehit uzman çavuş, gözyaşlarıyla memleketine uğurlandıŞehit uzman çavuş, gözyaşlarıyla memleketine uğurlandı
Bakan Selçuk Darülaceze sakinleriyle buluştuBakan Selçuk Darülaceze sakinleriyle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso tika TTP ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

BirGün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

Eskişehir'deki cinayet sanığının anlattıkları şoke etti: Cesedi parçaladıktan sonra...

Cinayet sanığının kan donduran itirafı!

Didim'de korkunç olay! İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.