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TİKA gönüllüleri Senegal'e "yağmurla" geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 19:39 | Son Güncelleme

TİKA gönüllülerinin, yağmur duası hazırlığı yapılan Roff köyüne ziyaretinde başlayan yağmur, müzik ve danslarla kutlandı - Bölge halkı, gönüllüler için sembolik bir düğün merasimi de düzenledi

Senegal'de bir köyde yağmur duası yapılacağı sırada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) programı gönüllülerinin köye ayak basmasıyla başlayan yağmur sevinçle karşılandı.

TİKA'nın koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Senegal'e gelen gönüllü öğrenciler, yardım götürmek ve ağaç dikmek için Roff köyünü ziyaret etti.

Yağmur duasına hazırlanan köylüler, öğrencilerin ziyaretiyle başlayan yağmuru müzik ve geleneksel danslarla kutladı. Çamurlar içindeki danslı karşılama ve kutlamaya çocuklar da eşlik etti.

Köylüler, gönüllüler için sembolik bir düğün merasimi de düzenledi.

Gönüllüler, tarımsal faaliyetlerin yapılması için TİKA'nın desteğiyle damlama sulama sisteminin yapıldığı alanı çitle çevirip, etrafına fidan dikti.

Köydeki çocuklara getirdikleri hediyeleri takdim eden gönüllüler, gençlerle futbol oynadı.

TİKA Senegal Koordinatörü Kenan Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl program kapsamında 15 kişilik bir ekibin ülkeye geldiğini söyledi.

Roff köyündeki mevcut su kuyusunun TİKA desteğiyle modernize edilerek güneş enerjisi beslemeli pompa montajının yapıldığını dile getiren Yiğit, "Bu sayede insanların kullanımı için çeşme ve hayvanlar için yalak yapımı devam ediyor. Modernize edilen kuyu tarımsal sulamada kullanılacak. 3 hektarlık arazide meyve ve sebze yetiştirilecek." dedi.

- 500 Türk gönüllü öğrenci 35 ülkede

TİKA tarafından Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşımı Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen program kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci, 35 ülkeye saha ziyareti yapıyor ve ülkelerde hayata geçirecekleri faaliyetlere ilişkin eğitimler alıyor.

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