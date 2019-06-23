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TİKA'dan Kenyalılara temiz su hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 02:34 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kenyalılara temiz su hizmeti

NAİROBİ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından “İnsanlar İçin Önce Su” Projesi kapsamında Kenya'nın Kajiado eyaleti Bull’s Eye bölgesinde açılan kuyu ile 3 bin 500 kişi temiz suya kavuştu.

TİKA Nairobi Ofisi Koordinatörü Emre Yüksek, su kuyusunun açılış töreninde AA muhabirine değerlendirelerde bulundu.

Başkent Nairobi'den 120 kilometre uzaklıktaki bölgede açtıkları su kuyusu sayesinde yatılı okullarda öğrenim gören öğrencilerle birlikte doğrudan 3 bin 500 kişinin temiz içme suyuna erişiminin sağlandığını ifade eden Yüksek, “Son dönemde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle göçer hayvancılıkla geçinen bölge halkının su kıtlığından kaynaklanan sorunlarını azaltacak bu proje oldukça önemlidir.” dedi.

Eyalet Su İşleri Bakanı Michael Serema ise suyun hayat olduğunu belirterek, "Türkiye'nin temiz suyu halkımıza ulaştırması takdir edilecek bir durum ve bunu hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Törene Türkiye’nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Kajiado Valisi Joseph Ole Lenku, Eyalet Su İşleri Bakanı Michael Serema, Amref Kenya Direktörü Gilbert Wangalwa, Kajiado Purko Bölge Milletvekili Daniel Naikuni, yerel halk ve öğrenciler katıldı.

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Kenya tika

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