Tıkanmış lavaboları bu doğal yöntemlerle 5 dakikada açabilirsiniz! Sadece iki malzeme…

Çeşitli atıklar ve kirler zamanla lavabo giderlerinde yapışır ve borularda birikir. Ayrıca lavaboya dökülen yağların da tıkanıklık oluşmasında çok büyük etkisi var. Peki, evimizde kolayca kendi lavabo açıcı ürünümüzü yapabilir miyiz? Elbette bu mümkün! Çok fazla gayret sarf etmeden sadece birkaç malzemeyi birleştirerek lavabolardaki pisliklerden kurutulup, boruları tertemiz yapabilirsiniz. Nasıl mı? Buyurun tıkanık lavaboları açmanın doğal yöntemlerine beraber bakalım.
Tıkalı lavaboları açmak için pek çok farklı yönteme başvurabilirsiniz. Örneğin, pompa kullanmak genellikle insanın aklına gelen ilk şeydir. Ancak yüksek vakumlu pompalarla lavaboyu açtığınızda bu genellikle geçici bir çözüm olur. Lavabo açıcı olarak satılan kimyasal ürünler ise içerikleri yüzünden tesisata zarar verdiği için çok fazla tavsiye edilmiyor. Çünkü o ürünleri sık kullanmak tesisatta kalıcı hasarlar meydana getirebiliyor. Her şeyde olduğu gibi lavabo açmak için de yine en güzeli doğal yöntemlerden yararlanmak. Elimizde mucize yaratan sirke gibi her imdadımıza yetişen çok amaçlı ürünler varken başka bir şeye ihtiyacımız yok…
1 su bardağı karbonat veya tuz
Sirke, karbonat ve kaynar su üçlüsü ile tıkanmış lavaboları saniyeler içinde kolayca açabilirsiniz. Eğer o anda karbonat yoksa onun yerine tuz da kullanabilirsiniz. Bu ev yapımı lavabo açıcı sayesinde su tesisatını bütün atık ve kirlerden en sağlıklı şekilde arındırmış olursunuz. Karışımı uygulamadan önce lavabodaki suyun boşalmasını beklemeyi veya pompa yardımıyla biriken suyu boşaltmayı unutmayın.
Bu şekilde biraz bekledikten sonra sirkeyi lavabo deliğine yavaş yavaş dökün.
Bu aşamada sirke ve karbonat tepkimeye girer ve köpürür.
Yaklaşık 2 dakika sonra, köpürme tamamlandığında, lavaboyu tıkayan parçalar yerinden oynar.
Ev yapımı lavabo açıcı doğal karışım sayesinde yorulmadan, uğraşmadan lavabonuzdaki tıkanıklıktan kurtulmuş olursunuz. Günlük hayatınızda lavabonun giderine kaçan atıklara dikkat ederseniz, yağ dökmezseniz başınız sık sık tıkanıklıkla belaya girmeyecektir. Ara sıra da bu şekilde doğal yöntemlerle boruları temizleyebilirsiniz. Hem böylece olası bir taşma durumunun da önüne geçmiş olursunuz.
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