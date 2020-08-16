Tıkanmış lavaboları bu doğal yöntemlerle 5 dakikada açabilirsiniz! Sadece iki malzeme…

Çeşitli atıklar ve kirler zamanla lavabo giderlerinde yapışır ve borularda birikir. Ayrıca lavaboya dökülen yağların da tıkanıklık oluşmasında çok büyük etkisi var. Peki, evimizde kolayca kendi lavabo açıcı ürünümüzü yapabilir miyiz? Elbette bu mümkün! Çok fazla gayret sarf etmeden sadece birkaç malzemeyi birleştirerek lavabolardaki pisliklerden kurutulup, boruları tertemiz yapabilirsiniz. Nasıl mı? Buyurun tıkanık lavaboları açmanın doğal yöntemlerine beraber bakalım.

LAVABO AÇMAK İÇİN KULLANILAN DOĞAL YÖNTEMLER

Tıkalı lavaboları açmak için pek çok farklı yönteme başvurabilirsiniz. Örneğin, pompa kullanmak genellikle insanın aklına gelen ilk şeydir. Ancak yüksek vakumlu pompalarla lavaboyu açtığınızda bu genellikle geçici bir çözüm olur. Lavabo açıcı olarak satılan kimyasal ürünler ise içerikleri yüzünden tesisata zarar verdiği için çok fazla tavsiye edilmiyor. Çünkü o ürünleri sık kullanmak tesisatta kalıcı hasarlar meydana getirebiliyor. Her şeyde olduğu gibi lavabo açmak için de yine en güzeli doğal yöntemlerden yararlanmak. Elimizde mucize yaratan sirke gibi her imdadımıza yetişen çok amaçlı ürünler varken başka bir şeye ihtiyacımız yok…