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Tıkanan lavaboyu açmanın kolay yolu! Tesisatçı çağırmanıza gerek kalmayacak

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Mutfak lavabonuzun çok yavaş aktığını veya koku yaydığını merak ediyorsanız, tıkanma olabilir. Tıkanıklığa mümkün olan en kısa sürede müdahale edebilmek önemlidir. Aksi takdirde boruların patlamasına neden olabilir ve bu tıkanıklık pahalıya mal olabilir.

Yemek artıkları, kir, yağ, organik atıklar derken tıkanan lavabolar tam bir kabusa dönüşüyor. Böyle bir durumda mutfaktaki işleriniz aksadığı gibi tıkanıklığı açmak da ayrı bir dert oluyor. Gelin tıkanan lavabo nasıl açılır, öğrenelim.

ÖNCELİKLE POMPA KULLANIN

Tıkalı bir lavaboyu açmak için ilk başvurulan yöntemlerden biri pompa kullanmak oluyor. Plastik pompalar yüksek vakum özelliğine sahip olduğu için kısa sürede tıkanıklığı açar. Ancak bu geçici bir çözüm. Sadece pompalayıp bırakırsanız bir süre sonra lavabonuz tekrar tıkanacaktır. Herhangi bir kimyasal ürün veya hazırladığınız doğal karışımı lavaboya dökmeden önce pompa yardımı ile giderdeki atıkları dışarı çıkarabilirsiniz.

LAVABO AÇICI KULLANIN

Hazır kimyasal karışımlar lavabo açmak için kullanılabilir. Satılan hazır tozlar, lavabo açıcı tabletler hızlı çözüm için tercih edilebilir. Lavabo açıcıyı kuru şekilde gidere dökün ve üzerine kaynar su ilave edin. Bu işlemi yaparken solumamaya ve kendinizi korumaya özen gösterin. Lavaboda hafif bir köpürme ve buhar görürsünüz. Su borudan aktıkça soğuk suyu açın ve gideri temizleyin. Bu yöntemi uygularken kullandığınız ürünlerin yoğun kimyasal madde içerdiğini unutmayın ve temas etmekten kaçının.

UYARI: Sert darbeler ya da fazla zorlamayla lavabonun sifonuna zarar vermemeye dikkat edin.

LAVABO AÇMAK İÇİN KULLANILAN DOĞAL YÖNTEMLER

Tıkalı lavaboları açmak için pek çok farklı yönteme başvurabilirsiniz. Örneğin, pompa kullanmak genellikle insanın aklına gelen ilk şeydir. Ancak yüksek vakumlu pompalarla lavaboyu açtığınızda bu genellikle geçici bir çözüm olur. Lavabo açıcı olarak satılan kimyasal ürünler ise içerikleri yüzünden tesisata zarar verdiği için çok fazla tavsiye edilmiyor. Çünkü o ürünleri sık kullanmak tesisatta kalıcı hasarlar meydana getirebiliyor. Her şeyde olduğu gibi lavabo açmak için de yine en güzeli doğal yöntemlerden yararlanmak. Elimizde mucize yaratan sirke gibi her imdadımıza yetişen çok amaçlı ürünler varken başka bir şeye ihtiyacımız yok…

Doğal Lavabo Açıcı İçin Malzemeler:

1 su bardağı elma sirkesi
1 su bardağı karbonat veya tuz
1 litre kaynar su

Doğal Karışım Nasıl Hazırlanır?

Sirke, karbonat ve kaynar su üçlüsü ile tıkanmış lavaboları saniyeler içinde kolayca açabilirsiniz. Eğer o anda karbonat yoksa onun yerine tuz da kullanabilirsiniz. Bu ev yapımı lavabo açıcı sayesinde su tesisatını bütün atık ve kirlerden en sağlıklı şekilde arındırmış olursunuz. Karışımı uygulamadan önce lavabodaki suyun boşalmasını beklemeyi veya pompa yardımıyla biriken suyu boşaltmayı unutmayın.

Öncelikle karbonat veya tuzu lavabo deliğine dökün.

Bu şekilde biraz bekledikten sonra sirkeyi lavabo deliğine yavaş yavaş dökün.

Bu aşamada sirke ve karbonat tepkimeye girer ve köpürür.

Yaklaşık 2 dakika sonra, köpürme tamamlandığında, lavaboyu tıkayan parçalar yerinden oynar.

Kaynar suyu yavaşça delikten dökün. İşte bu kadar basit!

Ev yapımı lavabo açıcı doğal karışım sayesinde yorulmadan, uğraşmadan lavabonuzdaki tıkanıklıktan kurtulmuş olursunuz. Günlük hayatınızda lavabonun giderine kaçan atıklara dikkat ederseniz, yağ dökmezseniz başınız sık sık tıkanıklıkla belaya girmeyecektir. Ara sıra da bu şekilde doğal yöntemlerle boruları temizleyebilirsiniz. Hem böylece olası bir taşma durumunun da önüne geçmiş olursunuz.

TIKANMAMASI İÇİN BU ADIMLARI TAKİP EDİN

Bir seferde 1 kaptan fazla yiyecek atığını öğütün ve inorganik maddeleri kanalizasyona atmayın.
Gres, yağ veya kahve telvesinin kanalizasyona akmasına izin vermeyin.
Giderin temiz kalmasına yardımcı olmak için her mutfak lavabosu kullanımından sonra musluktan sıcak su akıtın.

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