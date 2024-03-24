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Skandal olay! TikTok'ta kız çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen yayıncı gözaltına alındı

24.03.2024 19:43
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Sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yapan, 60'lı yaşlarda bir kişinin yaşları 8 ile 13 arasında değişen kız çocuklarıyla gece saatlerinde sohbetler yaptığı ortaya çıktı. Binlerce çocuk takipçisi bulunan şahsın, +18 videolar da paylaştığı iddia edildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından şahıs gözaltına alındı.

Skandal olay! TikTok'ta kız çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen yayıncı gözaltına alındı

Tiktok üzerinden açtığı hesapla genellikle küçük kız çocuklarının takip ettiği 60’li yaşlardaki F.A. isimli şahsın yaptığı yayınlar sosyal medyada tepki çekti. tv100.com editörleri Seçil Balık ve Müge Yücetürk, kendilerine ulaşan ihbarları değerlendirerek şahsın sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı.

“BENİ TANIMADIN MI?”

Şahsın sosyal medya hesabından kayıt altına alınan canlı yayınlardan birinde küçük bir kız çocuğunun şahsa "Beni tanımadın mı, geçen size geldim ya" dediği duyuldu. Bu videoların devamında canlı yayına katılan kız çocukları kendi ailelerine de tepki göstererek ısrarla o yayınlarda kalacaklarını söylediler.

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AYLAR ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞ

Tokat Erbaa ilçesinde yaşadığı bilinen F.A. isimli şahsın, daha önce de küçük çocuklarla yaptığı yayınlardan rahatsız olanlar CİMER üzerinden şikayet oluşturdu. Bazı kız çocuklarıyla DM'den özel mesajlaşma yoluyla konuştuğu iddia edilen bu şahıs, kendi paylaşımlarında da profil fotoğrafı olmayan ve mikrofonu kapatanları yayından atacağını beyan etti.
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GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyadaki şikayetler sonrası adli merciler de harekete geçtiler. Gelen son bilgiye göre, binlerce çocuk takipçisi olan F.A.'nın Erbaa’da gözaltına alındığı bildirildi. Şahsın dijital materyallarıne de el konularak incelemeye alındığı bilgisine ulaşıldı. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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