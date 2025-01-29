TikTok'ta skandal görüntüler! Baba daha çok izlenme için 3 aylık bebeğiyle aracının üzerindeki karları süpürdü

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde kaydedilen bir TikTok videosu polis ekiplerini harekete geçirdi. Görüntülerde üç aylık bebeğini "TikTok izlenmeleri için" bir arabanın üzerinden karı süpürmek için kullanan bir baba , şimdi potansiyel olarak cezai suçlamalarla karşı karşıya.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

25 yaşındaki ismi açıklanmayan babanın minik bebeğini aracın ön camını süpürürken kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini de beraberinde getirdi. Tartışma yaratan görüntülerde pek çok sosyal medya kullanıcısı bebeğin sağlık durumu konusunda endişelendiklerini dile getirdi.

SAĞLIK KONTROLÜ YAPILDI

Tartışmalı videodan haberdar olduktan sonra, memurlar minik bebeğe bir sağlık kontrolü yapıldığını söyledi. Olay sırada videonun çekiminde babanın yanında başka yetişkinlerin de olduğu iddia edildi. Port Arthur Polisi'nin baş sorumlusu Tim Duriso, ABD'nin Teksas eyaletindeki televizyon muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Bu üzücü bir durum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Olay yerinde bebeğin annesinin olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.