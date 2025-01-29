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  4. TikTok'ta skandal görüntüler! Baba daha çok izlenme için 3 aylık bebeğiyle aracının üzerindeki karları süpürdü

TikTok'ta skandal görüntüler! Baba daha çok izlenme için 3 aylık bebeğiyle aracının üzerindeki karları süpürdü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.01.2025 11:31
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TikTok'ta viral olduktan sonra bir video şikayetler üzerine polisin radarına girdi. Görüntülerde ismi açıklanmayan TikTok kullanıcısının daha fazla izlenmek için üç aylık bebeğini aracının üzerindeki karları süpürmek için kullandığı görüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken bebeğin sağlık durumuna ilişkin kontrollerin yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

TikTok'ta skandal görüntüler! Baba daha çok izlenme için 3 aylık bebeğiyle aracının üzerindeki karları süpürdü

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde kaydedilen bir TikTok videosu polis ekiplerini harekete geçirdi. Görüntülerde üç aylık bebeğini "TikTok izlenmeleri için" bir arabanın üzerinden karı süpürmek için kullanan bir baba , şimdi potansiyel olarak cezai suçlamalarla karşı karşıya.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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25 yaşındaki ismi açıklanmayan babanın minik bebeğini aracın ön camını süpürürken kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini de beraberinde getirdi. Tartışma yaratan görüntülerde pek çok sosyal medya kullanıcısı bebeğin sağlık durumu konusunda endişelendiklerini dile getirdi.

SAĞLIK KONTROLÜ YAPILDI

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Tartışmalı videodan haberdar olduktan sonra, memurlar minik bebeğe bir sağlık kontrolü yapıldığını söyledi. Olay sırada videonun çekiminde babanın yanında başka yetişkinlerin de olduğu iddia edildi. Port Arthur Polisi'nin baş sorumlusu Tim Duriso, ABD'nin Teksas eyaletindeki televizyon muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Bu üzücü bir durum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Olay yerinde bebeğin annesinin olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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