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Tiktok’un çılgın trendi! Botoksu unutun... “Genç kalmak için her gece yüzümü bantlıyorum”

14.11.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da yaşayan 25 yaşındaki Valerie isimli bir kadın genç kalmanın sırrını yüzünü bantlamak olarak gösterdi. Yapışkan bant parçalarıyla makyaksız yüzünü uyumadan önce bantladığını dile getiren Valerie yaşlanmaya meydan okuduğunu söyledi. Valerie’nin paylaşımı kısa sürede 2.4 milyon izlenmeye ve 266 bin beğeniye ulaştı.

Tiktok’un çılgın trendi! Botoksu unutun... “Genç kalmak için her gece yüzümü bantlıyorum”

Kanada’da yaşayan Valerie adındaki bir kadının güzellik tüyosu kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Uyumadan önce kaşlarını, burnunu ve gülümseme çizgilerini küçük parçalara ayırdığı bantlarla yerçekiminin aksine yapıştırdığını ifade eden Valerie’nin paylaşımı kısa sürede viral olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderisinde Valerie, “Botoks mu? Onu tanımıyoruz. Çılgın olduğumu düşünüyorsanız bu doğru. Genç kalmak için her gece yüzümü bantlıyorum. Bunu yapmaya başlamamın nedeni kaşımdı. Çok asimetrik kaşlarım vardı ve bu beni deli ediyordu” notunu ekledi.

“HEPSİNİN BİR YÖNÜ VAR”

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Güzellik rutinin kendisine has yöntemleri olduğundan söz eden Valerie, alnına yatay olarak bir bant yerleştirmeden önce alnını kaldırmak için yukarıya doğru bantlarla çektiğini söyledi. İki hamlenin de uyurken yüzünü buruşturmaya bağlı olarak oluşan kırışıklıkları önlemeye yardımcı olduğunu ifade eden Valerie, “Genlede gülümse çizgilerim çok belirgin görünüyor ama şimdi onları göremiyorum. Rutinimde hepsini bir yönü var ve bundan çok mutluyum” dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü rutini uyguladığını dile getirerek sonuçtan memnun kaldıklarını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Sevdim gerçekten işe yarıyor” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kadar basit bir hile görmedim. Bunu mutlaka deneyin” yorumunu ekledi.

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