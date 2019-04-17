Amerikan Time dergisi, "Yılın Etkili 100 ismi"ni açıkladı.

Time'ın her sene açıkladığı "Yılın en etkili 100 ismi" listesinde bu yıl liderler kategorisinde ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Pakistan Başbakanı İmran Khan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Kongresinin en genç üyesi New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan yer aldı.

Eski New Jersey Valisi Cumhuriyetçi Chris Christie, Trump'ın listeye girmesine ilişkin "Her modern ABD Başkanı dünyayı etkilemeye çalışır. Trump, bunu NATO ülkelerinin adil ödeme yapmamalarına karşı çıkarak, Çin ve diğer Kuzey Amerikalı komşularımızı daha adil ticaret anlaşmalarına zorlayarak ve İran ile nükleer anlaşmadan çekilerek yaptı." değerlendirmesini yaptı.

Christie, ABD Başkanı'nın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile masaya oturmasını da "Trump'ın en cesur adımı" olarak nitelendirdi.

- "Ardern'in liderliği hepimize ilham oldu"