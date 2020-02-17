Times: Libya'nın kaderini muhtemelen Erdoğan ve Putin'in çelişkili ilişkisi belirleyecek

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi "Vekalet Savaşları" başlıklı başyazısında Libya'daki çatışmaları inceledi. Gazete, Libya'nın kaderini muhtemelen "Erdoğan ve Putin'in çelişkili ilişkisinin" belirleyeceğini yazdı. Rusya ve Türkiye'nin Berlin'deki barış konferansında ateşkes için attığı imzaların mürekkebi kurumadan Libya'da çatışmaların tekrar başladığını belirten gazete, Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el Sarraj'ın "Hafter bugüne kadar Trablus'a girmeyi başaramadı ve bundan sonra da başaramayacak" sözlerini aktardı. Sarraj'ın açıklamasındaki "iyimserliğin" Türkiye sayesinde mümkün olduğunu belirten Times, ülkenin doğusunu kontrol eden Halife Hafter'e bağlı güçlere Rusya'nın Wagner şirketi üzerinden paralı asker gönderdiğini, Türkiye'nin ise Sarraj'a destek için askeri danışmanlar, savaş uçaklarına karşı savunma araçları, zırhlı araçlar ve 2 bin Suriyeli paralı asker yolladığını yazdı. Gazeteye göre bu adımlar Hafter'in Trablus'u ele geçirme planlarını alt üst etti.

Times bu gelişmenin etkisini ise şöyle aktardı: "Bu, Mareşal Hafter yönetiminde bir diktatörlük ihtimalini azaltırken Libya'nın iç savaşında yeni ve kaçınılmaz bir şekilde kanlı olacak yeni bir sayfa açıyor. Mareşal Hafter petrol tesislerini ele geçirip ihracatı engelleyerek için Trablus hükümetini ana gelirinden etti ve hayatı zorlaştırdı. "Bu dünyanın geri kalanına tehdit oluşturuyor. Libya'nın Akdeniz'de 1100 millik sahili var ve binlerce göçmen Avrupa'ya riskli yolculuklarına oradan başlıyor." '**Batı'nın Libya yaklaşımı kaotik**' Times, Batı'nın Libya'ya yaklaşımının kaotik olduğunu anlattı: "Washington resmen Sarraj hükümetini desteklese de Başkan Trump açıkça Mareşal Hafter'i övdü. Avrupalı güçlerin Libya'ya yaklaşımı da daha tutarlı değildi: İtalya AB'nin resmi tavrında olduğu gibi Sarraj'ı desteklerken Fransa, ülkeyi sert yönetimiyle istikrara kavuşturacağı umuduyla Hafter'e sempatik yaklaşıyor." Gazete Libya'nın geleceğinde Türkiye ve Rusya'nın oynayacağı rol konusunda ise şu ifadeleri kullandı: