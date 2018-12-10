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TIR ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 17:08 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, TIR ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

TIR ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, TIR ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle traktör, ikiye ayrılırken, TIR da araziye uçtu.
Kaza, öğle saatlerinde, merkez Sazlıca yolunda meydana geldi. Şaban Ünaler yönetimindeki 42 ESP 14 plakalı TIR ile Turgut Yıldız'ın (68) kullandığı 51 KZ 380 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör, ikiye ayrılırken, TIR ise araziye uçtu. Yaralanan traktör sürücüsü Yıldız, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü, kazadan yara almadan kurutuldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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TIR ile çarpışan traktör ikiye ayrıldıTIR ile çarpışan traktör ikiye ayrıldıTIR ile çarpışan traktör ikiye ayrıldıTIR ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı

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