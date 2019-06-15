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TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 20:47 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan minibüste sıkışan 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan minibüste sıkışan 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 yolu Kavacık rampalarında meydana geldi. İzmir'den Kula istikametine giden Gürsel Barın (57) yönetimindeki 35 AGP 055 plakalı minibüs, Mehmet Cuma Berber yönetimindeki 31 K 5420 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüste sıkışarak ağır yaralanan sürücü Gürsel ve oğlu Kazım Barın'ı (26) kurtardı. Ağır yaralanan Baba-oğul ile minibüsteki Uğur Aracı (28), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kula Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Gürsel Barın, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza dolayısıyla İzmir-Ankara D300 yolunun Uşak istikameti, bir süre trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandıTIR'a arkadan çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

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